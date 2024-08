Saprissa vs Estelí en vivo: En este canal puede ver el mejengón en Nicaragua

Estelí recibió de esta manera a aficionados del Saprissa en el estadio Copiado!

Aficionados del Saprissa fueron muy bien recibidos en la tienda del Real Estelí de Nicaragua. Foto: Twitter Estelí

El Real Estelí mostró en sus redes sociales el recibimiento que le dio a los aficionados del Saprissa que llegaron al estadio Independencia en la poblada ciudad pinolera.

Con unas fotos de unos saprissistas en su tienda oficial, los morados fueron muy bien recibidos con la frase “Bienvenidos a nuestra tienda hermanos del Saprissa”, mientras venían las chemas del Tren del Norte.

Al final ticos y pinoleros demuestran porqué son naciones hermanas que el fútbol no puede separar.

El Real Estelí y Saprissa jugarán, a partir de las 6 p.m., por la fase de grupos de la Copa Centroamericana, choque que se disputará en el estadio Independencia en Estelí, Nicaragua, y se transmitirá en exclusiva en televisión por la cadena ESPN, así como en la aplicación de Disney Plus.

El partido también podrá escucharse por Columbia (98.7 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

En este enlace podrá seguir todas las incidencias del partido, desde alineaciones, minuto a minuto, goles, polémicas y la reseña del partido.

Vladimir Quesada fue muy sincero antes del partido ante Real Estelí Copiado!

Saprissa se preparó con fuerza en la cancha del Estelí

A Vladimir Quesada constantemente le recuerdan que hace un año el Estelí los eliminó de la Copa Centroamericana de manera sorpresiva.

El golpe que Vla sufrió ante los pinoleros tal vez ha sido uno de los más dolorosos que ha pasado desde que dirige al Saprissa, uno de los pecados que le sacan en cara desde entonces

Previo al regreso al estadio Independencia en Estelí, el antecedente de aquella derrota se la sacaron en repetidas ocasiones, tema del que tenía un discurso armado, diciendo que son partidos diferentes y no se estresa con lo que sucedió entonces ni lo pinta como una revancha.

“Nosotros somos Saprissa y no nos atascamos pensando en que hace un año perdimos acá, es otra historia y otro partido, y venimos con la misma mentalidad, e incluso con más ganas de ganar el partido. Entendemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que ha hecho las cosas muy bien, pero no vamos a especular. Si en algún momento tenemos que resguardarnos, será por el ímpetu del adversario o por estrategia”, comentó.

Quesada rechazó una vez más el discurso de pintar a Estelí como pobrecito o que es mucho para el Monstruo.

“He sido reiterativo, no sé a cuál perspectiva se refiere. Quienes no se dan cuenta de lo que es el fútbol de Nicaragua, probablemente sean ustedes mismos (prensa) y los periodistas de nuestro país, y lo puedo decir porque lo he vivido a nivel de selecciones menores lo que nos ha costado ganar en los últimos años a las representaciones de Nicaragua”.

“Las distancias se han acortado, como sucede en todo el mundo, y la opinión que tengo es la misma de hace un año. Vamos a enfrentar a un gran equipo, que representa a su liga de primera división, y en mí no ha cambiado nada; lo tenía bien entendido y hoy, con mucha más razón, lo tengo más que comprendido”, detalló.

En Estelí enviaron al Saprissa un mensaje muy directo Copiado!

Otoniel Olivas envió un mensaje directo al Saprissa ante del encuentro por la Copa Centroamericana. (Pantallazo Concacaf)

El Real Estelí está buscando su mejor versión, con la cual sorprendió a Saprissa el año pasado, aseguró este lunes el entrenador del Tren del Norte, Otoniel Olivas.

Este lunes, el entrenador del Tren del Norte, dijo que ha notado mejora en las últimas mejengas.

“Queremos recuperar esa dinámica de la copa pasada. Hemos sentido que no somos el equipo del torneo anterior, pero hemos evolucionado y en el último encuentro se notó esa actitud e imposición, que paralelamente va acompañada de lo futbolístico, y espero seguir así y mejorar”, manifestó Otoniel Olivas en la conferencia de prensa.

El entrenador nicaragüense no fue mezquino en elogiar al rival de turno, Saprissa, en un duelo que se ha hecho mediático y tiene su dosis de morbo.

“Estamos preparándonos arduamente para enfrentar a uno de los mejores equipos de Centroamérica. Un resultado positivo nos va a dar la oportunidad de ubicarnos en el primer lugar y prácticamente con un pie en la clasificación”, acotó.

“Nosotros entramos al campo de juego a hacer nuestra labor, sin importar el rival, y esperamos superarlos, máxime que estamos en casa”, añadió Olivas.