Saprissa vs. Motagua: Así salen los morados para buscar la clasificación en la Copa Centroamericana

Saprissa y Motagua se juegan la vida en la Copa Centroamericana

Por Sergio Alvarado
Así sale Saprissa para enfrentar al Motagua de Honduras

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se la jugó con su mejor equipo posible, dentro de lo que cuenta, para ir por la clasificación en la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras, este martes a las 8 p.m.

Los morados salen con Esteban Alvarado en el marco, Pablo Arboine, Kendall Waston, Kenay Myrie, Joseph Mora, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Mauricio Villalobos, Gerson Torres, Gustavo Herrera y Ariel Rodríguez.

Como lo había adelantado Vladi, Mariano Torres y Nicolás Delgadillo no están en la convocatoria por lesión.

Alineación Saprissa vs Motagua.
Alineación Saprissa vs Motagua. (X Saprissa/X Saprissa)

Partido solo se verá por esta señal

El partido será a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa y, en Costa Rica, quienes no vayan a la Cueva lo podrán seguir solo por la aplicación de pago Disney+, con la transmisión del staff de ESPN.

