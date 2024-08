Saprissa vs Municipal en vivo: Chapines hacen una advertencia ante de jugar con el Monstruo

Municipal hace un llamado a su afición para evitar problemas Copiado!

Municipal llegó a Costa Rica con el hambre de sacar una victoria ante el Saprissa.

Saprissa y el Municipal de Guatemala juegan este jueves a las 6 p.m en Tibás en el duelo en el que se cierra la acción en el grupo D de la Copa Centroamericana.

Previo a empezar el partido y para evitar los problemas que han sucedido con las aficiones visitantes este martes y miércoles en Costa Rica en el torneo regional, los rojos hicieron un llamado a los suyos.

“Querida afición, esta tarde su apoyo es vital para nuestra clasificación. Disfrutemos del partido con pasión, pero también con respeto. No caigamos en provocaciones; demostremos por qué somos la mejor hinchada de Guatemala”, destacaron.

Además publicaron otro mensaje en el que afirman vienen con toda la mentalidad de jalarse la torta en la Cueva y clasificar a los cuartos de final eliminando a los ticos.

“Hoy jugamos en Costa Rica con la garra y corazón que nos define. Jugamos por nuestra gente y por el rojo que llevamos en el alma. ¡Vamos a hacer historia!”.

Solo por acá puede ver el partido del Saprissa en Centroamericana Copiado!

Saprissa buscará amarrar su clasificación a la siguiente fase de Copa Centroamericana este jueves contra el Municipal de Guatemala.

El club morado es segundo del grupo D con seis puntos, uno menos que el líder, Real Estelí y dos más que su rival de turno, por lo que para clasificar deberá sumar puntos.

Los tibaseños no pueden permitirse una derrota contra los guatemaltecos porque eso los eliminaría del torneo y sería la segunda consecutiva tras caer contra el Estelí.

Ambos partidos solo se podrán disfrutar por la aplicación de pago Disney + Premium.

En radio lo puede seguir por Columbia (98.7), Monumental (93.5) y Teletica Radio (91.5).

Vladimir Quesada da una noticia que muchos considerarán buena y otros malísima para Saprissa Copiado!

Vladimir Quesada habló en la conferencia de prensa del Deportivo Saprissa previo al juego contra el Municipal de Guatemala y soltó noticias que a algunos de los aficionados de la S pondrán de buenas y a otros más bien los agüevará.

El técnico morado confesó que espera seguir los mismos pasos de un histórico entrenador del fútbol europeo, que marcó un antes y después en el club donde trabajo.

Hablamos de Sir Alex Ferguson, que dirigió al Manchester United por 27 años entre 1986 y 2013, durante esos años ganó una gran cantidad de títulos a nivel local e internacional.

La respuesta surgió cuando le preguntaron si seguía disfrutando de su etapa con los morados pese a los últimos malos resultados.

“Estoy muy feliz de estar acá, le doy gracias a Dios porque es él que me tiene aquí. En un futuro, espero que sea por mucho tiempo, quisiera ser como Sir Alex Ferguson con el Manchester United en el Saprissa, que cuando me retire seguiré dando gracias a él por todo lo que me ha dado.

“Me considero bendecido desde niño y en este momento lo estoy disfrutando. No pedí venir al equipo, soy parte de esta institución, me pidieron acá y lo acepté con gusto, sigo teniendo esa misma alegría.

“A veces la gente no comprende, a veces quiere que sea explosivo, pero nunca he sido así, pero no quiere decir que por dentro esté sumamente agradecido con el Eterno por esta oportunidad”, comentó.