Saprissa vs. Sporting: Ariel Rodríguez abrió el marcador de esta forma para adelantar a la S

Ariel Rodríguez abre la cuenta en la Cueva a los ocho minutos Copiado!

Ariel Rodríguez abrió el marcador para el Saprissa a los ocho minutos ante Sporting tras un balón que le quedó por la izquierda del área y con buen tino y rapidez definió a un lado de Leonel Moreira para abrir el marcador apenas a los 8 minutos.

Originalmente el gol fue anulado por posición prohibida, sin embargo, la jugada fue a revisión en el VAR en el que se vio que el atacante estaba habilitado por lo que se concedió la anotación, la cual los morados fueron a celebrar muy efusivamente con Vladimir Quesada.

Así recibió la Cueva a Vladimir Quesada Copiado!

Vladimir Quesada fue recibido entre aplausos, saludos y mucho cariño en su regreso a la Cueva este sábado para enfrentar al Sporting FC.

El entrenador salió a la cancha muy contento, se volvió saludó a la Ultra de manera muy afectiva y algunas personas y les dio un abrazo, así como repartió autógrafos a los aficionados cerca a la cancha.

Saprissa revela pesada ausencia en su alineación Copiado!

Saprissa confirmó que uno de sus jugadores titularísimos, como lo es el lateral Joseph Mora quedó fuera de convocatoria este sábado por “dosificación de cargas”

El jugador se resintió hace unos días en el partido ante el CAI en Panamá, por lo que lo están cuidando para este juego. En su lugar está Jorkaeff Azofeifa, decisión que generó muchas críticas de la afición y reproches en el arranque de Vladimir Quesada.

Así sale Saprissa para enfrentar al Sporting Copiado!

Vladimir Quesada vuelve al banquillo del Saprissa este sábado y en su primera alineación mantuvo una base de lo que venía haciendo el equipo con Paulo Wanchope.

A diferencia de Chope, Vla no se anduvo por las ramas y sí puso como titular a Kenay Myrie, quien no estaba siendo de la partida en juegos anteriores, además destaca el regreso de Ariel Rodríguez a la plantilla estelar y de Sebastián Acuña, quien tampoco era muy constante en los once del anterior técnico.

Este es el once y los suplentes con los que cuenta Quesada.

Saprissa vs Sporting, alineación (X Saprissa/X Saprissa)

Así sale Sporting para enfrentar al Saprissa Copiado!

Minor Díaz lanzó su primera alineación como técnico de Sporting, en la que destacan nombres como Erick “Cubo” Torres en el once estelar, la cual puede repasar acá.

Alineación Sporting Saprissa (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

El equipo reporta como lesionados a Alejandro Reyes, ⁠Ian Smith, ⁠Yostin Salinas y ⁠Jossimar Méndez, mientras que Giancarlo González y Christopher Meneses no fueron convocados tras superar una lesión y recuperarse en lo físico.

Equipos arrancan con debut en los banquillos Copiado!

Saprissa y Sporting juegan este sábado a las 8 p.m en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás, partido que marca la singularidad que ambos equipos estrenan técnico.

Con los morados vuelve Vladimir Quesada mientras que con los albinegros debuta Minor Díaz para tratar de sacar al equipo del sótano tras cuatro fechas.