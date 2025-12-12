Saprissa y Cartaginés realizaron esta apuesta en su alineación para buscar el triunfo en las semifinales

Saprissa y Cartaginés juegan este jueves, a las 8 p.m., en el Fello Meza, el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025, en el que buscarán irse con ventaja para cerrar la serie en Tibás el próximo domingo y meterse a la final.

Así sale Saprissa

Mariano Torres encabeza la causa del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los morados se están jugando mucho en la ida, buscando sacar un resultado positivo que les permita manejar en casa con más tranquilidad la serie.

Vladimir Quesada tiró a la cancha un equipo de bastante peso con Esteban Alvarado en el arco, acompañado de Kenay Myrie, Kendall Waston, Óscar Duarte, Joseph Mora, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Mariano Torres, Sebastián Acuña, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

Para la banca quedaron Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Marvin Loría, entre otros.

Así sale Cartaginés

Johan Venegas quedará en banca esta noche ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el lado brumoso, la consigna es clara, sacar un buen resultado en casa que les permita llevarse una ventaja y poder manejar de otra forma el juego en la Cueva.

Andrés Carevic planteó un once con Kevin Briceño en el arco, junto a Douglas López, Everardo Rubio, Carlos Barahona, Diego González, Luis Flores, Benarld Alfaro, Cristopher Núñez Jesús Batiz, Mauro Quiroga y Marcos Ureña.

En banca quedaron Johan Venegas, Claudio Montero y Geancarlo Castro, entre otros.