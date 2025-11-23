Saprissa y Herediano se juegan una final este sábado y en sus alineaciones muestran sus intenciones

Saprissa y Herediano juegan este sábado, a las 8 p.m., en Tibás, en un partido que puede ser de vida o muerte para los objetivos de ambos, pensando en el primer lugar o en la clasificación.

Saprissa se juega el primer lugar

Los morados se están jugando el primer lugar con Alajuelense; un resbalón con el Team podría dejarlos a cinco puntos de los manudos con seis puntos en disputa si los erizos triunfan este domingo en casa ante Sporting.

Saprissa sale con sus mejores fichas para enfrentar al Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Así sale Saprissa ante Herediano

Ante la necesidad del triunfo, Vladimir Quesada tiró a la cancha un equipo de bastante peso con Esteban Alvarado en el arco; Kenay Myrie, Kendall Waston, Óscar Duarte, Pablo Arboine, Joseph Mora; Fidel Escobar, Mariano Torres, Gerson Torres, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

Para la banca quedaron Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Marvin Loría, entre otros.

Duelo de vida o muerte en Herediano

En el lado florense, la situación es aún más dramática, pues se están jugando la vida en el torneo; si los rojiamarillos cayeran en la Cueva y el Cartaginés derrota este lunes a Pérez Zeledón, el Team quedaría eliminado del Apertura 2025 y con ello el sueño del tricampeonato se esfumaría.

Jafet Soto se juega la vida con el Herediano ante Saprissa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Así sale el Herediano ante Saprissa

Para ese choque vital, Jafet Soto tiró a la cancha a Aarón Cruz; Keyner Brown, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Haxzel Quirós, Getsel Montes, Yurguin Román, Nick Bennette, Jurguens Montenegro, Elías Aguilar y Brian Rubio.

En banca quedaron figuras como Ronaldo Araya, Marcel Hernández y Joshua Navarro.