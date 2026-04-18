Se calentó todo: Liberia y Cartaginés protagonizan fuerte bronca al final

Liberia derrotó este viernes 1-0 al Cartaginés en el estadio Edgardo Baltodano en un partido muy disputado, con un polémico penal que definió el marcador y que culminó hasta con un pleito en el que hubo golpes y un expulsado.

Yael López fue expulsado por dar un puñetazo a un rival (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Erick “Cubo” Torres marcó el gol que hizo la diferencia desde el manchón blanco, el cual para los blanquiazules no era penal, por lo que desde ese momento fueron perdiendo la dulzura del carácter.

Los centenarios pulsearon el empate, no lo consiguieron y, al finalizar el encuentro, tras el pitazo del árbitro Steven Madrigal, los jugadores se quedaron discutiendo cerca de la media cancha; primero fueron insultos, luego empujones, hasta que un futbolista soltó un golpe.

Yael López le mandó un puñetazo a Douglas Sequeira que lo hizo acostado y a partir de ahí se descompuso el asunto; los jugadores se empujaron unos a otros, hasta que Madrigal se metió a poner orden y les pidió a los futbolistas que no salieran del campo mientras el VAR le indicaba qué pasó.

Al final solo hubo una roja para López, todos se fueron para los vestidores y acabó el drama.