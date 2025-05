Se confirma una dura noticia para el herediano John Jairo Ruiz

John Jairo Ruiz ha enfrentado pruebas duras con el Herediano en los últimos meses

Jafet Soto, técnico y presidente del Herediano, confirmó uno de los temores sobre John Jairo Ruiz tras en el encuentro de este sábado ante Puntarenas FC.

El florense comentó que el atacante se volvió a lesionar y seguramente se perderá lo que resta del torneo, en el que era su regreso tras un largo periodo sin jugar.

LEA MÁS: Jafet Soto lanza advertencia a los árbitros de cara a las instancias finales

John jugaba por primera vez en el año, no lo hacía desde el 22 de diciembre del 2024 en la final entre Herediano y Alajuelense, dolencia que lo tuvo cuatro meses fuera.

“John Jairo tenía mucho de no jugar y lamentablemente me parece que se desgarró, así que empezará su recuperación nuevamente, le ha costado mucho volver, es un soldado con el cual no vamos a contar para lo que viene y hay que ponerse listos los otros”, dijo.

LEA MÁS: Jafet Soto fue muy sincero sobre lo que será el futuro de Fernán Faerron

John Jairo Ruiz (centro) apenas pudo jugar unos minutos con el Herediano y se volvió a lesionar. (Facebook/Facebook)

LEA MÁS: Herediano se toma un gran riesgo, en el juego ante Puntarenas FC, con esta alineación

Ruiz se volvió a lesionar tras hacer un pique ante los chuchequeros, duelo en el que entró a los 77 minutos, pero tras sus primeras corridas se volvió a joder, en una escena dramática en la que el jugador salió visiblemente afectado y hasta llorando.