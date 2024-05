¿Se quedó Herediano sin técnico para la vuelta de semifinales? Esto resolvió el Tribunal disciplinario

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol finalmente resolvió cuáles son las sanciones para los diferentes equipos, de cara a los partidos de vuelta de las semifinales del torneo de Clausura 2024 y a los heredianos no les va a gustar la resolución.

Héctor Altamirano afirma no entender porqué lo expulsaron. (JOHN DURAN)

Este tribunal decidió sancionar al director técnico Héctor Altamirano Escudero por tres partidos, perdiéndose oficialmente no solo las semifinales, sino que también una posible final.

Además, va a tener que pagar una multa de 183.750 colones “por utilizar gestos agresivos y groseros contra el cuarto árbitro del encuentro”.

Y es que el técnico azteca no estuvo de acuerdo con el gol que se le atribuyó a los manudos. A su parecer, en la jugada hay fuera de lugar de Jonathan Moya, lo que inhabilita el gol y, así se lo hizo saber al línea, que luego de recibir sus reclamos tomó la decisión de expulsarlo del encuentro.

“Yo estoy en mi zona técnica, agarro la pelota para reiniciar rápido el juego y llegó el cuatro árbitro (Yazid Monge) con todo el protagonismo del mundo y me dice que no puedo reiniciar rápido, no entiendo por qué, yo le digo que por qué no podía hacerlo.

“Fue todo lo que le dije, no lo insulté ni lo ofendí ni nada y de inmediato le llamó al árbitro y tampoco sabe por qué me expulsa y me lo dijo. El cuarto árbitro más bien se mete en mi zona técnica a quitarme el balón, es algo que nunca había visto”, reclamó.