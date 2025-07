Secretario de la Fedefútbol reconoció que en reunión de esta tarde se tocó el tema de Guanacasteca

Gustavo Araya comentó los puntos que se tocaron en la reunión de este miércoles. (Jose Cordero)

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, atendió a la prensa este miércoles por unos minutos en un receso que tuvo la reunión que se realiza entre las autoridades de la Federación, la Unafut y el Comité de Licencias.

El dirigente afirmó que no fue una reunión de emergencia ni nada por el estilo, sino una junta que se había convocado para tocar diversos temas previo al inicio del Apertura 2025 que necesitan coordinarse.

Al dirigente le consultaron si en la reunión se tocó el tema de Guanacasteca y la medida cautelar interpuesta por el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del ICODER, la cual le permite solicitarle a la Fedefútbol su licencia para volver a primera división.

Araya afirmó que sí, que es un tema que se tocó dado la situación que se vive previo al inicio del certamen, pero no soltó mucha prenda.

“Teníamos que ver varios temas que estaban en la palestra, por supuesto no le voy a decir que no íbamos a hablar de la medida cautelar y lo que había solicitado el (TRIACODE), ya es un tema que hemos discutido en estos días y necesitábamos hablaro.

“También otros temas y proyectos que trae la Federación con respecto a las comisarias y el inicio del campeonato, era más una reunión de trabajo de ciertos temas que veníamos trabajando con Unafut”, comentó.

Cuando se le consultó sí se habló del formato del torneo y sí se mantiene todo igual, rehuyó a la pregunta al decir que no estuvo en toda la reunión, entonces no sabe, pues en el rato que estuvo no se habló de eso.

Araya afirmó que no se conversó si Guanacasteca o Santos vuelven de manera oficial.

“Es que tampoco era parte de la discusión, lo único que hablamos fue de otros temas particulares, obviamente se discutió un poco el tema de lo que había solicitado Guanacasteca con respecto a la medida cautelar y lo que le otorgó el (TRIACODE) que no es nada diferente a lo que informó la Federación la semana pasada.

“En el tema de Guanacasteca tenemos tranquilidad, tenemos confianza en lo que viene haciendo el departamento legal y los abogados de la Federación, no entramos en el detalle del tema ni se discutió nada de fondo”, agregó.

La ADG en realidad lo que debe esperar es si cumple con todos los requisitos del Comité de Licencias para poder solicitar un espacio en la primera divisón, si lograra cumplir todos los requisitos, la Fedefútbol debería acatar la solicitud según lo que indicó el TRIACODE.