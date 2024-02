Selección femenina de Costa Rica llegó a Estados Unidos para Copa Oro sin una de sus piezas claves

La Selección femenina de Costa Rica ya está en Houston, Estados Unidos, previo a la Copa Oro. Foto: Prensa Fedefútbol

La Selección femenina de Costa Rica llegó este martes a Houston, Estados Unidos, adonde se concentrará de cara a lo que será la primera edición de la Copa Oro femenil, viaje que tuvo que hacer sin una de sus piezas claves como lo es su entrenador.

El español Beni Rubido no pudo irse con la delegación dado que aún no cuenta con su permiso de trabajo, por lo que no puede ejercer ninguna función relacionada a su puesto como dirigir partidos o entrenamientos, así sean en otro país.

La situación es bastante extraña para una selección, las ticas debutará el 22 de febrero ante Paraguay a las 5:15 p. m. (hora tica), por lo que se agota el tiempo de trabajo para que el técnico pueda estar con el grupo cuanto antes.

En el amistoso del viernes 9 ante el Seattle Reign en el estadio Morera Soto, el grupo lo dirigió la asistente técnica, Patricia Aguilar.

“Nos emociona mucho el viaje y preparar el torneo, conocer el lugar de entrenamiento y muy importante porque ya contaremos con las legionarias que se incorporarán allá”, mencionó la futbolista Alexandra Pinell.

La segunda mejenga será el 25 de febrero ante el ganador del repechaje entre El Salvador y Guatemala, rival que se definirá el sábado a partido único y cerrará la fase de grupos ante Canadá el 28 a las 5 p. m.

La Fedefútbol informó que desde Tiquicia viajaron 21 jugadoras y a Houston llegarán la noche de este martes por su lado las atacantes María Paula Salas y Raquel Rodríguez.