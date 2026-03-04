Selección femenina se dio un paseo en el Caribe pensando en el Mundial de Brasil 2027

La Selección femenina de Costa Rica derrotó 8-0 a Bermuda con un doblete de Priscilla Chinchilla. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La Selección femenina de Costa Rica tuvo una noche para disfrutar en Bermudas, tras golear por 8-0 al combinado local en un partido que tuvo solo una cara.

Para la Sele fue un partido sin complicaciones, prueba de eso es que el primer tiempo lo acabó con un 5-0, suficiente para no sufrir en ningún momento en lo que fue su segundo partido de las eliminatorias mundialistas de cara al Mundial de Brasil 2027.

Las anotadoras de los goles de la Tricolor fueron Fabiola Villalobos, Sheika Scott (2), Priscila Chinchilla (2), Katherine Alvarado, Stephannie Blanco y un autogol para la escuadra dirigida por la entrenadora brasileña Lindsay Camila.

En la cancha del estadio Dame Flora Duffy National Sports Centre, la femenina arrancó con el pie en el acelerador y apenas en media hora iba ganando 4-0 ante un rival inocente y sin mucha solvencia defensiva.

Las ticas entraban sin ningún problema por las bandas y el centro, y casi siempre la jugada terminaba en remate, al punto que en el primer tiempo la mitad de los remates a marco fueron anotación, una muestra de las condiciones.

La Sele celebró en grande la victoria. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El más bonito de los goles fue uno de Chinchilla afuera del área, que bañó a la guardameta, demostrando la clase de la jugadora del Atlético de Madrid.

Para la segunda parte cayeron tres tantos, pero esperaron hasta los 70 minutos, cuando Stephanie Blanco puso el 6-0, luego de un rato que la Sele bajó el acelerador.

Al 75′ Sheika anotó de penal y Chinchilla cerró la cuenta a los 87 minutos con otra anotación de buena factura de su factura.

La Sele arrancó su camino al mundial el 29 de noviembre, cuando la Tricolor venció 2-1 a Granada como visitante, con lo que ya suma seis puntos en su grupo.

Los últimos dos compromisos de la fase de grupos serán en condición de local: el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril frente a Guatemala.

El encuentro ante las chapinas seguramente será el que decidirá el grupo.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.