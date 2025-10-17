Selección femenina sub-17 enfrenta su gran reto mundialista a partir de este sábado

Edgar Rodríguez es el técnico de la Selección sub-17 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La Selección sub-17 femenina de Costa Rica debutará este sábado por la mañana en el Mundial de Marruecos, el cual se inicia este viernes 17 de octubre y acaba el 8 de noviembre con la participación de 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro cada uno.

El plantel dirigido por Edgar Rodríguez está en el grupo A, con tres contrincantes de mucho peso, como Italia, Brasil y el anfitrión, Marruecos.

Las chiquillas tendrán su primer compromiso con las europeas el sábado 18 a las 7 a. m. hora tica; posteriormente, jugarán el martes 21, a las 10 a. m., ante las sudamericanas, y cerrarán la fase de grupos con las africanas el viernes 24, a la 1 p.m.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica está Marruecos para enfrentar el mundial de la categoría. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

A la próxima fase, los octavos de final, pasarán los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros, de acuerdo con los que hicieron más puntos o tuvieron mejor diferencia de goles, en caso de igualdad en unidades. Los octavos de final arrancarán el 28 de octubre.

Dos datos muy curiosos son que este será el primer mundial femenino que se dispute en África en cualquier categoría y, además, que a partir de este año, el certamen se jugará de manera anual, por lo que terminando la Copa, tocará ir a pelear de nuevo eliminatorias.

Por decisión de la FIFA, la sede se mantendrá en Marruecos hasta el 2029, con lo que albergará cinco mundiales consecutivos. El torneo podrá verse en Costa Rica por Teletica.