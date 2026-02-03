Torneo Nacional

Selección femenina sub-17 quedó más cerca del mundial tras marcar 40 goles en cuatro partidos

Selección femenina sub-17 avanzó con paso firme en torneo clasificatorio rumbo al mundial de la categoría

Por Sergio Alvarado

La selección femenina sub-17 de Costa Rica dio este lunes un paso importante rumbo al mundial de Marruecos que se disputará entre octubre y noviembre tras superar la primera fase de las eliminatorias.

La Tricolor selló su clasificación tras vencer a Cuba 3-1 en suelo nicaragüense, culminando una fase de grupos con 40 goles anotados en cuatro partidos y apenas dos recibidos.

La Selección femenina sub-17 de Costa Rica hizo 40 goles en cuatro partidos. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Goleadas que marcaron diferencia en el grupo

Del 25 de enero al 2 de febrero, las costarricenses firmaron cuatro triunfos sólidos, 16-0 ante Islas Vírgenes Británicas, 13-0 ante Anguila, 8-1 ante Granada y el 3-1 con Cuba.

La Ronda Final se jugará en Costa Rica

Con este panorama, la Tricolor Sub-17 buscará uno de los boletos al Mundial de Marruecos 2026 en la Ronda Final del Clasificatorio, que le tocará disputar en Costa Rica en marzo próximo.

Además de Costa Rica, avanzaron a la Ronda Final los otros cinco ganadores de grupo y los dos mejores segundos lugares.

A ellos se suman las selecciones de Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico, ya clasificadas por su posición en el ranking de Concacaf, para un total de 12 equipos en el Premundial.

