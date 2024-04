Sergio Gila explica de quién depende la continuidad de Mariano Torres en Saprissa

Mariano Torres uno de los goles que lleva en el Clausura 2024 se lo hizo al Cartaginés en Semana Santa. Foto: Saprissa.

Sergio Gila, gerente deportivo del Saprissa, explicó de quién depende que Mariano Torres siga defendiendo la chema morada por más tiempo, ya que en diciembre de este año se le vence el contrato.

El español dio una conferencia de prensa hablando sobre la actualidad de los morados, uno de los temas que tocó fue la situación con el argentino y aprovechó para explicar de quién depende que el futuro del legendario número 20 siga en la Cueva.

“Es lo que Mariano quiera, se ha ganado decidir cuándo quiere retirarse o continuar en el club, él es una institución en el Saprissa, no solo por su rendimiento, también por lo que nos aporta, por su liderazgo, él ha sido fundamental en los campeonatos que hemos conseguido y en lo que viene.

“Lo veo bien físicamente, está dando datos espectaculares, en mi mente está que cuando llegue el momento nos diga que quiere ampliar el contrato y ahí nos juntaremos a hablar, pero de nuestra parte Mariano sabe que es él quien determina su futuro, cuando él quiera conversar lo haremos”, comentó Gila.

Gila expresó que si por él fuera, lo firmaría por más años, pero es respetuoso de la posición del jugador que tras el partido ante Sporting FC comentó que se tomará su tiempo para analizarlo.

“A mí me gustaría que esté por muchos años en el club porque ha sido fundamental dentro y fuera de la cancha, lo veo por más tiempo acá, no te puedo decir un dato exacto. La sensación que tengo de Mariano es que no quiere estar en una posición secundaria, quiere pensar bien su futuro, demuestra como gran saprissista que es que no quiere ser una carga para el club”, enfatizó.

En datos de la Unafut, Mariano en el Calusura 2024 ha jugado 1002 minutos en 13 partidos, con un promedio de 77 minutos por mejenga, ha concretado dos goles y cuatro asistencias.

Por el momento, los morados tendrán que esperar la decisión que tome Torres para su futuro con el tricampeón nacional.