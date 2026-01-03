Si va para los 90 Minutos por la Vida tome en cuenta estos detalles para que no se pierda nada

El balón rodará nuevamente por la solidaridad este domingo 4 de enero del 2026 en El Estadio Nacional para una nueva edición de 90 Minutos por la Vida, el evento benéfico que marca el inicio del año futbolístico en Costa Rica.

Los cuatro grandes del país —Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés— ultiman detalles para darle forma a la tradicional cuadrangular solidaria, que este año arrancará a partir de las 5:00 p. m.

La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida se efectuará el domingo 4 de enero en el Estadio Nacional. Y el lema de ese día es que "capitanes somos todos". (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Capitanes somos todos”: el mensaje que une al país

La edición 2026 se mueve bajo el lema “Capitanes somos todos”, una invitación directa a que cada costarricense asuma un rol activo en la lucha contra el cáncer infantil.

El mensaje busca visibilizar que detrás de cada menor en tratamiento existe una red de apoyo —familias, personal médico, voluntarios, donantes y aficionados— que acompaña cada paso del proceso, convirtiéndose en verdaderos capitanes fuera de la cancha.

Los fondos recaudados se destinan a los programas de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI), que brinda apoyo gratuito a las familias durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Una fiesta familiar desde la mañana

La organización confirmó que la jornada arrancará desde temprano, con una agenda pensada para disfrutar en familia y vivir una experiencia más allá del fútbol,por lo que tome en cuenta estos horarios si va para el estadio.

Los 90 Minutos por la Vida es toda una fiesta por la niñez. (Albert Marín)

10:00 a. m. – Activaciones en la plazoleta oeste: inflables, juegos de mesa, videojuegos y stands de marcas patrocinadoras (ingreso con la entrada).

– Activaciones en la plazoleta oeste: inflables, juegos de mesa, videojuegos y stands de marcas patrocinadoras (ingreso con la entrada). 12:00 mediodía – Apertura de todos los accesos del estadio.

– Apertura de todos los accesos del estadio. 2:00 p. m. – Partido preliminar: exseleccionados nacionales vs. generadores de contenido.

– Partido preliminar: exseleccionados nacionales vs. generadores de contenido. 4:30 p. m. – Carrera de botargas.

– Carrera de botargas. 4:45 p. m. – Reconocimiento al Cuerpo Nacional de Bomberos .

– Reconocimiento al . 5:15 p. m. – Inicio de los partidos:

– Inicio de los partidos: Cartaginés vs. Alajuelense



Herediano vs. Saprissa



Cartaginés vs. Herediano

Show musical a cargo de Los Ajenos

a cargo de Juego de pólvora

Último partido: Saprissa vs. Alajuelense

Saprissa vs. Alajuelense 8:00 p. m. – Premiación y cierre del evento.

Entradas y donaciones

Las entradas ya están disponibles en SpecialTicket.net a 7 mil colones sol y 8 mil colones en sombra. Quienes no puedan asistir también pueden apoyar mediante SINPE Móvil a número 8620-9090 o enviando un mensaje vía Kolbi: