¡Sin inventos! El “once” de lujo de Hernán Medford para su debut liguero ante San Carlos

Hernán Medford se la jugó con un once plagado de jugadores de experiencia en su debut en el torneo local como entrenador del Saprissa, en lo que será su segunda etapa en el Monstruo.

Hernán Medford tuvo su primer partido en el torneo de Copa ante Carmelita y ahora lo ahora por el campeonato nacional. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Tras lo que fue el estreno en el torneo de Copa el jueves pasado ante Carmelita, el Pelícano iniciará su andar en el campeonato nacional ante San Carlos, este domingo a las 3 p.m. en Tibás.

Medford no salió con muchos inventos y empleó lo que para muchos podría ser la mejor alineación con la que cuentan hoy por hoy

La S sale con Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Joseph Mora, David Guzmán, Sebastián Acuña, Bancy Hernández, Mariano Torres, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez.

Para Medford será la primera vez en campeonato en el banquillo tibaseño tras 20 años lejos del club, club con el que fue campeón nacional y de Concacaf como DT.