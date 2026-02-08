Torneo Nacional

¡Sin inventos! El “once” de lujo de Hernán Medford para su debut liguero ante San Carlos

Hernán Medford debuta este domingo ante San Carlos en el campeonato nacional

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Hernán Medford se la jugó con un once plagado de jugadores de experiencia en su debut en el torneo local como entrenador del Saprissa, en lo que será su segunda etapa en el Monstruo.

Partido: Saprissa vs Carmelita
Hernán Medford tuvo su primer partido en el torneo de Copa ante Carmelita y ahora lo ahora por el campeonato nacional. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Tras lo que fue el estreno en el torneo de Copa el jueves pasado ante Carmelita, el Pelícano iniciará su andar en el campeonato nacional ante San Carlos, este domingo a las 3 p.m. en Tibás.

Medford no salió con muchos inventos y empleó lo que para muchos podría ser la mejor alineación con la que cuentan hoy por hoy

La S sale con Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Joseph Mora, David Guzmán, Sebastián Acuña, Bancy Hernández, Mariano Torres, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez.

Para Medford será la primera vez en campeonato en el banquillo tibaseño tras 20 años lejos del club, club con el que fue campeón nacional y de Concacaf como DT.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHernán MedfordSan carlos
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.