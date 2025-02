Socollón en Alajuelense al anunciarse una salida que muchos deseaban

Manuel Zamora era el gerente general de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense se mueve fuerte a lo interno, luego que este viernes una de las figuras que más polémica generó en los últimos meses presentó su renuncia, el gerente general Manuel Zamora ya no sigue en la institución.

La Teja conoce que este viernes la cabeza del área administrativa renunció tras diez meses en su cargo, luego de lo que fue la salida de Ricardo Chacón del cuadro erizo.

En los últimos tres meses, Zamora se metió en fuertes polémicas con las que se echó encima a la afición manuda. A inicios de diciembre del 2024 le llovió durísimo luego que dijo en una entrevista que jugar una gran final no era tan malo, porque implicaba ganar una taquilla más.

“Estamos en fases finales, todo cuenta, todo juega, es una posibilidad que puede ocurrir, tiene sus ventajas y desventajas”

“Es incómodo, el 28 de diciembre, el fin de año, medio atravesado, pero también en estos días a veces no hay mucho qué hacer y un poco de fútbol le mete un entretenimiento adicional y bueno, una taquilla más no caería mal, pero no es la carta que queremos”, afirmó entonces.

LEA MÁS: ¿Resignado? Gerente de Alajuelense habló de la gran final y le llovió en redes sociales

La afición de Alajuelense nunca perdonó a Manuel Zamora por sus declaraciones antes de la final ante Herediano. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Luego, en lo que fue el partido de vuelta de la gran final ante el Herediano el 27 de diciembre en el estadio Morera Soto, un grupo de aficionados se abalanzó pateando un portón y mentándole la madre por lo que fueron sus palabras.

En aquella ocasión, Zamora salió a asomarse al portón a encarar a los fanáticos,, lo que pudo haber generado un problema mucho más grande.

Un mes después, a finales de enero, se jaló otra torta cuando mandó a quitarle a la afición eriza unas mantas que desplegaron en el partido ante Pérez Zeledón en el Estadio Nacional, acción que hasta Joseph Joseph, presidente manudo indicó que fue un error.

LEA MÁS: Joseph Joseph habló sobre las mantas en su contra y la decisión de Alajuelense de mandarlas a quitar

“Lo que sí me tiene molesto es la decisión que tomaron a lo interno, administrativos de La Liga, de prohibir que pongan esas mantas, no tanto el contenido de ellas, eso no puede ser”, dijo en aquel momento.

Marco Vásquez, vocero manudo, confirmó días después que la decisión de mandar a quitar fue un error por lo que hubo una llamada de atención a Zamora.

“La administración tomó la mala decisión de quitar las mantas y eso va contra la libertad de expresión. Creemos que en la medida que no haya amenazas, violencia, o temas de racismo, el aficionado tiene derecho a manifestarse. Yo estaba presente cuando Joseph fue informado y tomaron la decisión de indicar que se podían utilizar. Hubo llamada de atención y ese es un tema que se maneja a lo interno”, dijo,