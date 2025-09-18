Sporting estuvo a diez minutos de dejar el sótano pero un error le costó muy caro ante Puntarenas FC

Sporting FC y Puntarenas empataron a uno este miércoles. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Sporting y Puntarenas FC empataron a uno este miércoles en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas en un partido que estuvieron cerca de llevarse su segundo triunfo del torneo.

Los albinegros se adelantaron en el marcador a los 71 minutos con un tanto del debutante Daniel López, futbolista mexicano que tenía apenas siete minutos en la cancha cuando dejó su marca.

Ariel Arauz cobró un tiro de esquina, Ariel Soto ganó por las alturas y la pegó de cabeza, el Cubo Torres de metió para tratar de desviar el remate, acción que estorbó a Adonis Pineda para dejar un remate muy corto y allí topó la pecosa el azteca para mandarla al fondo y abrir el marcador.

Los josefinos habían llevado más iniciativa y peso luego que los chuchequeros jugaran con diez jugadores desde los 22 minutos por la expulsión del joven atacante Esteban Cruz.

El muchacho que está a préstamo de Alajuelense con los naranjas se equivocó feo, escupió a Douglas Sequeira, los árbitros pudieron comprobar la acción y lo mandaron a las duchas de una.

Cuando parecía que los josefinos se llevarían los tres puntos, ahora fueron ellos los que metieron las de andar con un penal, el cual anotó José Pablo Córdoba a los 80 minutos, en el que engañó a Leonel Moreira que se tiró al lado opuesto.

Minor Díaz, técnico del Sporting, se quedó con el clavo del penal. Dijo que no se califica de igual manera un agarrón en el área que afuera, y que en esas acciones se debería ser más parejos.

Al final como sea, Sporting sigue al final de la mitad de la tabla con seis puntos, los mismos que Guadalupe a los que solo aventajan por diferencia de goles (-6 a -9), mientras que el Puerto es séptimo con 10 puntos.