Sporting la volvió a hacer y frustró bombazo que estaba muy cerca de otro equipo tico

Sporting FC sigue siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes y este lunes anunció cuál es su última contratación, una cara muy conocida en Centroamérica, el hondureño José Mario Pinto.

José Mario Pinto es el quinto refuerzo del Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Los albinegros confirmaron mediante un comunicado de prensa que se hicieron con los servicios del volante de 28 años, quien sonaba muy fuerte para llegar al Cartaginés.

“La llegada del seleccionado hondureño representa uno de los movimientos deportivos más importantes del club en su proceso de fortalecimiento competitivo, reafirmando la visión institucional de conformar un plantel capaz de luchar por objetivos históricos dentro del campeonato nacional.

“Pinto, de 28 años, destaca como uno de los futbolistas más reconocidos y cotizados del fútbol centroamericano gracias a su talento, desequilibrio ofensivo, capacidad goleadora, compromiso y mentalidad ganadora”, indicaron.

Pinto era una de las figuras más importantes del Olimpia de Honduras, el club más importante allá, y el cual no pudo retener para seguir en su proyecto.

“A nivel internacional, el jugador suma participación con la Selección Nacional de Honduras, acumulando 20 partidos y tres anotaciones, además de procesos en categorías Sub-20 y Sub-23 de su país.

“Durante su carrera con Club Olimpia Deportivo, José Mario Pinto conquistó seis títulos de Liga Nacional de Honduras y una Liga Concacaf, consolidándose como un futbolista acostumbrado a competir y ganar al más alto nivel de la región.

“Para Sporting FC, su incorporación responde directamente al objetivo deportivo del club de seguir creciendo competitivamente y construir un equipo con experiencia, liderazgo y ambición para alcanzar la primera clasificación a semifinales en la historia de la institución”, destacaron.