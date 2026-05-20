Torneo Nacional

Sporting le dijo adiós a un jugador que llegó con mucho brío y se fue con mucho frío

Sporting anunció otra salida de un jugador que se despidió tras no lograr pegarla en el cuadro aurinegro

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Por Sergio Alvarado
Jesús Batiz no seguirá en Sporting
Jesús Batiz no seguirá en Sporting (Prensa sporting/Prensa sporting)

Sporting anunció este miércoles la salida de un futbolista más de su planilla, el hondureño Jesús Batiz, quien tras un torneo no logró consolidarse en el club.

El volante ofensivo llegó procedente del Cartaginés, pero su pasó por el cuadro albinegro fue discreto, en doce partidos disputados no hizo ni goles, ni asistencias en 450 minutos disputados.

“Durante su permanencia en Sporting FC, Batiz defendió nuestros colores con compromiso y profesionalismo, formando parte del proceso deportivo de la institución.

El club le agradece el trabajo realizado durante este periodo y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales", destacó el equipo en un comunicado.

Batiz fue una de las apuestas que llegaron junto a Andrés Carevic de Cartago con otros como Marco Ureña para el Clausura 2026.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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