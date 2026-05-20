Sporting le dijo adiós a un jugador que llegó con mucho brío y se fue con mucho frío

Jesús Batiz no seguirá en Sporting (Prensa sporting/Prensa sporting)

Sporting anunció este miércoles la salida de un futbolista más de su planilla, el hondureño Jesús Batiz, quien tras un torneo no logró consolidarse en el club.

El volante ofensivo llegó procedente del Cartaginés, pero su pasó por el cuadro albinegro fue discreto, en doce partidos disputados no hizo ni goles, ni asistencias en 450 minutos disputados.

“Durante su permanencia en Sporting FC, Batiz defendió nuestros colores con compromiso y profesionalismo, formando parte del proceso deportivo de la institución.

El club le agradece el trabajo realizado durante este periodo y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales", destacó el equipo en un comunicado.

Batiz fue una de las apuestas que llegaron junto a Andrés Carevic de Cartago con otros como Marco Ureña para el Clausura 2026.