Sporting se trajo un mundialista mexicano para tratar de alejarse del sótano

Sporting FC anunció el fichaje del mexicano Diego De Buen por un año, para tratar de salir de los últimos lugares de la tabla acumulada y del Clausura 2026.

Los albinegros confirmaron este lunes la contratación del mexicano de 34 años como una de sus cartas en ofensiva, un área en la que se han reforzado de manera amplia.

Diego De Buen ha militado con equipos como Puebla y Necaxa. (ULISES RUIZ/AFP)

“Diego ha jugado en la liga mexicana, en clubes como el Club Necaxa, Club Puebla, Santos Laguna, Pumas UNAM y Tampico Madero”, destacaron los griegos de su nuevo fichaje.

Un detalle que llama la atención es que De Buen fue mundialista con México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, una de las selecciones juveniles aztecas más recordadas.

“El azteca formó parte del equipo que consiguió un histórico tercer lugar con su selección en el Mundial Sub-20, disputado en Colombia en la edición de 2011″, destacaron.

De Buen disputó el semestre pasado con el Club Necaxa en la Liga MX, en el que jugó 13 partidos de 17 posibles, en los que en 12 fue titular, pero solo marcó un gol y, casualmente, se lo hizo a Keylor Navas en la jornada cuatro ante Pumas UNAM.