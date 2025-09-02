Suspenden el San Carlos y Pérez Zeledón por un tema que nadie vio venir

La neblina hizo imposible que San Carlos y Pérez Zeledón pudieran jugar este lunes. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

San Carlos y Pérez Zeledón se quedaron vestidos y alborotados este lunes para cerrar la jornada seis del Apertura 2025 luego que el tiempo no dejara que rodara el balón.

Una fuerte neblina en el barrio San Martín en Ciudad Quesada, lugar donde está ubicado el estadio Carlos Ugalde Álvarez se postró sobre la noche y no hubo manera de que se fuera.

La mejenga estaba por arrancar a las 7 p.m, pero desde que oscureció se notaba el problema, minutos antes de iniciar la mejenga no se veía absolutamente nada, por lo que los árbitros y comisarios del partido pidieron dar chance a ver si mejoraban las cosas.

Dieron oportunidad hasta las 8 p.m, pero al no haber mejoría no hubo más remedio que resignarse y mandar a suspender el encuentro de manera definitiva.

El reglamento estipula que los partidos que se juegan de noche, ante cualquier eventualidad se da una hora de tiempo y sino se logra solventar la situación, se reprograma el partido de manera automática para el día siguiente a las 3 p.m.

De esta manera, el encuentro se jugará en el Carlos Ugalde a las 3 p.m. Los norteños hicieron una solicitud para jugar a las 7 p.m, pero debía contar con el aval de los sureños, pero estos no aceptaron, entonces el choque se reprograma a lo que dice el reglamento.