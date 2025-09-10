Torneo Nacional

Tabla de posiciones refleja panorama complicado de selecciones de Centroamérica rumbo al Mundial 2026

Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador tienen un panorama muy duro tras dos jornadas en las eliminatorias de Concacaf, así está la tabla

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Costa Rica vs. Haití
La Selección de Costa Rica quedó mal parada tras sus primeros dos partidos en la fase final de la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Selección de Costa Rica enfrenta un panorama durísimo tras las dos primeras fechas de la fase final en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial Norteamérica 2026 y siente una dura presión por lo que dice la tabla de posiciones.

Tras dos jornadas disputadas en el Grupo C, el equipo patrio apenas suma dos puntos, luego de empatar sus partidos ante Haití y Nicaragua.

En la tabla, Honduras es líder con cuatro unidades y mejor diferencia de gol (+2), mientras que la Tricolor ocupa la segunda casilla con dos puntos, la misma cantidad que Haití, ambos con diferencia de cero, pero los ticos tienen cuatro goles a favor y los caribeños tres, Nicaragua es último con una unidad.

Lo que viene

Costa Rica debe ganarle a Honduras como visitante para recuperar el ritmo en la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026. (ORLANDO SIERRA/AFP)

La Tricolor enfrentará partidos clave en la siguiente fecha FIFA, donde no solo tendrá que sumar, sino también mejorar su diferencia de goles, un aspecto que podría ser determinante al cierre del grupo.

La Sele juega el 9 de octubre ante Honduras en San Pedro Sula y el 13 de octubre recibe a Nicaragua, partidos que debe ganar para revivir en la eliminatoria.

Por ahora, la tabla del Grupo C de la eliminatoria Concacaf está así:

  1. Honduras – 4 pts (+2)
  2. Costa Rica – 2 pts (0 y 4 goles a favor)
  3. Haití – 2 pts (0 y 3 goles a favoro)
  4. Nicaragua – 1 punto (-2)

En el grupo B Jamaica marcha con paso perfecto y Curazao va segundo.

En el grupo A, Panamá y Guatemala complicaron sus ilusiones luego de no ganar en las primeras dos fechas.

Google
Google (Google /Google)
Google
Google (Google/Google)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección Costa RicaConcacafHonduras
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.