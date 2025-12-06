Tapón le mandó duro mensaje a la “Sapriprensa” tras el tricampeonato de Alajuelense

El cantante Cristian “Tapón” Gómez es bien conocido por ser un manudo de hueso colorado, de esos que siempre está al pie del cañón con Alajuelense y que dice las cosas de frente.

El intérprete nacional es uno de los comentaristas del programa “El Picadito”, el cual se estrenó la semana pasada en Radio Monumental y este jueves, luego de que el León se proclamó tricampeón de la Copa Centroamericana, sacó pecho y les mandó un duro mensaje a algunos periodistas.

Críticas directas a la “Sapriprensa”

Para Tapón, los aficionados manudos deben de dejar de hacerle caso a un grupo de comunicadores que calificó como “Sapriprensa” y que lo que buscan es bajarle el piso al club.

La Copa Centroamericana, en el centro del debate

“Es una copa que tres veces al hilo ha ganado Alajuelense y por eso muchos han tratado de bajarle el piso, han tratado de desprestigiarla y no darle la importancia que realmente tiene”.

“Cuando la Liga la gana, no vale”

“Lamentablemente, muchos liguistas se han creído esa falacia y esa mentira que dicen simple y sencillamente porque ellos no pueden ganarla y, cuando digo ellos, ni siquiera estoy hablando de los otros equipos, estoy hablando del aficionado, de la Sapriprensa, de los que dicen que cuando la Liga la gana no vale y cuando ellos lo hacen, ahí es buenísima”.

Tapón aseguró que la Copa Centroamericana es un torneo que Alajuelense ha hecho grande. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Comparación con el fútbol femenino

“Es como el fútbol femenino, no se le da la importancia porque es la Liga el que lo haga, porque si fueran otros equipos, ahí sí dirían que es superimportante, pero este campeonato es más importante de lo que muchos han querido decir y que la Liga lo ha hecho grande”, tiró.