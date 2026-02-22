TD Más salió a aclarar qué relación tiene con Kevin Jiménez y respalda a Gustavo López tras polémica

La polémica que se armó este sábado entre los periodistas Kevin Jiménez y Gustavo López se calentó más de la cuenta en redes sociales, al punto que TD Más tuvo que salir a hacer una aclaración pública sobre la relación del comunicador con el canal.

Kevin Jiménez tiene solo un programa en TD Más aclaró el canal: Instagram Kevin Jiménez. ( Foto: Instagram Kevin Jiménez. /Foto: Instagram Kevin Jiménez.)

Diversos medios, (nos incluimos) entendían que Jiménez era ficha del canal de Sabana Oeste, sin embargo, en las redes sociales del canal de entretenimiento y deportes aclararon que no es así.

“Aclarar que Kevin Jiménez no es periodista de Teletica, tendrá un programa en la App de TD Max”, indicó este domingo el canal para dejar clara su relación con el comunicador.

TD Más toma postura y respalda a Gustavo López

Desde el sábado, el canal hizo varias publicaciones en las que dejó clara su posición, acuerpando a quien sí es una de sus fichas estelares, Gustavo López.

“Respecto a la polémica de @Gustavolopezca y @KevinJimenezCR quiero exponer:

Tavo tiene muchos años de brete, merece respeto. La llamada de Catalina a Gustavo solo la sabían ellos dos, expusiste a la “fuente”. Sí, Tavo hace muchas payasadas. ¿Por qué no se pegan los besos?”

El mensaje dejó claro que TD Más respaldó públicamente a López, marcando distancia con el otro comunicador.

El origen del enfrentamiento: Guimaraes y la Selección de Costa Rica

La bronca se dio luego de que Kevin Jiménez atacara duramente a López, luego de que este se molestara por un clip publicado por TD Más.

En dicho video, el veterano comunicador reconoció que a Kevin podrían haberlo usado para descalificar las opciones de Alexandre Guimaraes para la Selección de Costa Rica.

Jiménez respondió con fuertes declaraciones:

“Cuando algún periodista serio y que se dedique a informar diga algo sobre mí, ahí sí jaja. Recuerden que @Gustavolopezca se hizo conocido por hacer ‘payasadas’ o eventos jocosos, su carrera nunca ha sido conocida por hacer periodismo serio”.

Las declaraciones terminaron de encender las redes, generando una ola de comentarios y reacciones entre aficionados y colegas del medio.