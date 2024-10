Técnico de Cartaginés le respondió sin tapujos a Luis Marín por los reclamos arbitrales

Para Greivin Mora no hay polémica en el partido entre Cartaginés y San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Greivin Mora, técnico del Cartaginés, no se anduvo por las ramas para llamar las cosas por su nombre y responderle a Luis Marín y a San Carlos por todas las quejas arbitrales que dieron.

Para el entrenador blanquiazul, en el rival tienen todo el derecho de opinar y pensar como quieran, pero él no ve el drama que están pintando por mandar a repetir dos veces el cobro de un penal.

“El partido es un carrusel de emociones para ambos equipos, yo no puedo decir que San Carlos se puede sentir perjudicado, porque si el portero se adelanta, ¿tienen que repetir el penal, no? Creo que para eso está el VAR, si esa es la molestia de ellos, no sé si tengan alguna otra”, explicó,

Mora además destacó el carácter de su equipo para reponerse de un escenario muy negativo; e incluso, dijo que hay que tener mucha hidalguía para hacerlo.

Para Greivin Mora, el Cartaginés equivocó el camino en el primer tiempo. (San Carlos)

“Rescato mucho volver del 1 a 4, defender la casa como se hizo. En la medida que Cartaginés siga peleando así, creo que somos contendientes para clasificar. A nivel emocional, ir perdiendo 0 a 3 y luego 1 a 4, sí es el parámetro más alto que hemos tenido. No perdimos la cabeza. Probablemente, en otros momentos perdiendo por tres goles hubiéramos tirado y tirado la pelota y eso no nos habría generado nada. Pero no, seguimos trasladando la pelota, que es la esencia de este equipo”, añadió.

