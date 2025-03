Técnico de Puntarenas reveló cómo se encontró a sus jugadores tras perder el invicto

César Alpizar comentó que la parte anímica será muy importante en la recta final del certamen, (Puntarenas F.C./Puntarenas F.C.)

César Alpizar, técnico del Puntarenas FC, fue muy directo y sincero luego de la primera derrota de los chuchequeros en el torneo tras sostener el invicto en 15 fechas.

El entrenador comentó que es lógico que estén dolidos tras lo sucedido, pero que es un momento cumbre para que el equipo revele su carácter y ver cómo reaccionará ante este tipo de circunstancias.

“Obviamente tomamos la derrota con tristeza, llevamos el invicto y nadie quería perder, queríamos hacer las cosas de la mejor manera. No fue un buen partido, no supimos descifrar tal vez por algunos momentos la dinámica del juego, pero tranquilos con lo que viene, todavía falta torneo, nosotros seguimos concentrados en lo de nosotros, en tratar de hacer las cosas de la mejor manera, sigue Liberia, y nada, el sueño, la actitud del equipo están intactos, por supuesto que con el corazón destrozado, pero con la cabeza arriba, con los ojos hacia el horizonte, y no, nada, tranquilo”, comentó.

Los porteños suman dos derrotas en ocho días, el sábado cayeron ante Alajuelense en la final del torneo de Copa y ahora ante los blanquiazules, situación que el técnico buscará recomponer de cara a la recta final de la primera fase.

“Se maneja normal, como se maneja todos los equipos de fútbol cuando se pierde, tranquilos, enfocados en lo que viene, creo que en el tema del fútbol la parte emocional es fundamental, pero cuando se gana es muy poco el tiempo que se puede celebrar, porque un día después hay que estar planificando para el siguiente partido.

“Para la derrota es igual, cuando se pierde tenemos que enfocarnos, ya tenemos que dejar eso de lado y enfocarnos en el siguiente partido, la diferencia es que en las fechas anteriores teníamos que dejar de lado el festejo de estar ahí y en este momento la tristeza a través de perder”, opinó.