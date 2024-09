Técnico de Santos terminó bien “agüevado” por la derrota ante Saprissa

Julio César Dely Valdés buscará cambiar la fórmula en Santos para ganar en la temporada. Foto: Prensa ADS.

Julio César Dely Valdés es uno de los pocos técnicos en el Apertura 2024 que aún no sabe lo que es ganar, y el Saprissa prolongó esa mala racha del Santos a nueve partidos.

El estratega panameño salió agüevado por el resultado, ya que, aunque los guapileños han mejorado su estilo de juego, las victorias todavía no llegan. Así lo manifestó en la conferencia de prensa tras el triunfo morado.

“Por una parte, siento tristeza porque el partido era para un empate a cero. Hubo pocas jugadas de peligro por parte de ambos equipos. Hicimos un buen encuentro defensivamente, considerando que enfrentamos a un grandísimo rival. Creamos mucho peligro con una estrategia de jugadas a balón parado, con la que empatamos 1-1 y tuvimos la oportunidad de hacer el segundo.

“Era un partido para no perderlo. Aunque el equipo no gana, estos puntos son importantes, y fue una pena que no pudimos puntuar”, explicó.

Este partido le servirá para analizar la situación de su escuadra y salir del bache en el que están metidos, pensando sobre todo en la delicada situación que vive en la cola del certamen.

“Más allá de este resultado, debemos pensar en cómo será el final de este torneo y de la temporada. Hay que ajustar detalles para mejorar. Aunque hemos visto cambios, aún no hemos ganado, y debemos hacer algo más para revertir la situación”, comentó.

Jorge Solano, presidente de los santistas, adelantó en Tigo Sports antes del juego que Valdés continuará en su puesto, y que este lunes incorporarán a un coach deportivo para ayudar a maximizar el rendimiento de sus jugadores.