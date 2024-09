Técnico del Cartaginés fue claro sobre la expulsión que no recibió Alajuelense por problemas con el VAR

Cartaginés tras los goles de Alajuelense se le cayó el plan que tenían para buscar el triunfo. (Rafael Pacheco Granados)

Greivin Mora, técnico del Club Sport Cartaginés, habló en la conferencia de prensa tras la derrota contra Liga Deportiva Alajuelense sobre una jugada que los afectó por la falta de funcionamiento del VAR.

El estratega se refirió al codazo que recibió su defensa Diego González por parte del manudo Anderson Cardoso, quien no recibió ni tarjeta amarilla. Mora comentó que, de haber estado el VAR funcionando, la situación habría tenido un desenlace diferente.

“Recién me mostraron la jugada, fue clarísimo que hubo un codazo, y consideraría que eso es tarjeta roja. Probablemente, si el VAR hubiera estado disponible, Alajuelense habría jugado con diez hombres desde el minuto tres, lo cual habría condicionado el partido.

“Nosotros conversamos antes del juego y sabíamos que no tendríamos VAR. Bajo nuestro criterio, si no había VAR al principio, no debería haber en todo el partido. Desde mi punto de vista, eso sería lo más justo, porque este tipo de situaciones afectan. Si el VAR no funcionó en los primeros 15 minutos y luego se activó para los restantes 75, no me parece correcto.

“En mi opinión, lo más sano hubiera sido no jugar el partido si no había VAR desde el inicio, por equidad. Tanto nosotros como la Liga podríamos haber sido perjudicados o beneficiados, pero sin VAR desde el principio, no debería haberse jugado.”

Molesto por la derrota

Mora también expresó su descontento con la derrota blanquiazul en Alajuela y explicó uno de los principales errores cometidos durante el partido.

“Nos vamos con un sinsabor, bastante molestos, sobre todo por el segundo tiempo en el que no tomamos las mejores decisiones a nivel defensivo. Cuando ellos hicieron los cambios por los costados, debimos ser más fuertes en los duelos, y evidentemente Alajuelense nos superó”, concluyó.