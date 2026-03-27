Técnico español dejó claro cuál es la mejor afición de Costa Rica

El panelista español de Tigo Sports Radio Javier de Lucas fue consultado en el programa cuál es la mejor afición del país y el europeo lo dejó claro con respecto de Saprissa y Alajuelense.

En pleno programa empezaron a hablar acerca de las aficiones del fútbol previo al juego de Costa Rica y Jordania y al final salió el tema de los clubes y el español le preguntaron desde su óptica de extranjero, pese a que Javier dice que se considera tico.

Javier de Lucas afirma que la mejor afición del país es la de Saprissa (Pantallazo Tigo Sports Radio/Pantallazo Tigo Sports Radio)

“Yo considero que la mejor afición que hay en cuanto a volumen y arraigo es Saprissa; creo que la de Alajuela, con todos mis respetos, se deja llevar por la euforia o el desencanto”.

LEA MÁS: Celso Borges da un importante anuncio previo al duelo de Costa Rica y Jordania

“Luego, con toda honestidad, tú ves los partidos en la grada como el otro día que vi a Saprissa (en Liberia) y el 80 por ciento en el estadio eran de Saprissa y tú ves cualquier partido de San Carlos o Liberia y la gente lleva camisas de Saprissa o la Liga”, afirmó.