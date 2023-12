Título de la Copa Centroamericana es visto con ojos muy diferentes afuera de Costa Rica

El título de la Copa Centroamericana es visto con muy buenos ojos en el istmo. (Rafael Pacheco Granados)

El debate sobre el peso y la verdadera importancia de ganar la Copa Centroamericana es algo que ha estado sobre el tapete desde hace días en Costa Rica.

Unos defienden que es un título bastante importante y que pone a Alajuelense como el mejor equipo del istmo y para otros es apenas como un premio de consuelo si a la larga no alza el Apertura 2023.

Joseph Joseph, presidente rojinegro, defendió la jerarquía e importancia de la copa y aseguró que incluso afuera del país la ven muy diferente que acá.

“Para mí tiene mucho valor este torneo que acabamos de ganar, para mí es igual de importante y quizás ante el mundo o afuera de Costa Rica cuidado y sino lo ven más importante (que el torneo nacional)”, dijo,

Esta frase del dirigente la pusimos a prueba con periodistas de todo Centroamérica y la conclusión general que dieron es que es una copa que en sus países se celebraría a lo grande y que no se le puede bajar el piso.

Cada comunicador hizo su análisis dependiendo del contexto de sus países y si para ellos sería más importante ganar una liga local como muchos aseguran en Costa Rica o el torneo regional.

Depende de las circunstancias

Gustavo Roca, periodista hondureño de Diario Diez consideró que dependiendo de las circunstancias podría decir si para uno u o otro equipo sería más importante el título nacional o el regional, pero sí fue tajante que no le restaría mérito en lo absoluto.

“Aquí en Honduras te puedo mencionar el caso de Motagua, a quien le interesaría más un título internacional que una liga o el caso de un Real España le da más ganar uno nacional. Al final creo que los dos títulos son buenos y les dan un plus, por eso digo que hay que ver el contexto.

“En el caso de Alajuelense creo que por ahora le urge más un título nacional que uno internacional que ganó uno parecido hace dos años (febrero 2021 Liga Concacaf), un equipo de jerarquía siempre está obligado a ganar estas cosas y Alajuelense por ahora demostró ser el rey de Centroamérica”, opinó.

Olimpia ganó la última Liga Concacaf en el 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Para Rudy Estuardo, de ESPN en Guatemala, en su país no hay duda, ganar un título de Centroamérica está sobre uno de liga y el torneo se vio con muy buenos ojos.

“Para el fútbol de Guatemala es más relevante que un equipo de la liga nacional consiga un título a nivel internacional. En las últimas dos décadas le ha costado tener resultados importantes y de valor en competencias a nivel internacional, por lo que ganar la Copa Centroamericana si tendría más realce que el mismo título del campeonato local.

“El último equipo fue Comunicaciones en la Liga Concacaf 2021 y en ese año también ganó el título local por lo que no se vio mucha diferencia, pero si nos preguntan a los que estamos metidos en el fútbol, sí, claro, es más importante que un equipo local consiga resultados a nivel internacional”, dijo.

En Nicaragua, aún emocionados con ver cómo el Estelí estuvo cerca del título regional, también le dan importancia y Nectalí Mora Zeledón, periodista pinolero, hasta le mandó un mensaje a los manudos.

“Sin duda la Copa Centroamericana, además por el dinero que te llevas, te coloca como el mejor de la región, algo que hace más grande tu historia, te da más jerarquía, es algo que no se puede minimizar. No hay un torneo a nivel de Centroamérica que dé más dinero”

“Para mí es absurdo decir que este título no pesa y que vale más el nacional, yo entiendo a los liguistas, pero no pueden ser tan soberbios de bajarle tanto el piso a esta copa, no sé si es envidia o les duele que Saprissa lleven más títulos y que ellos en los últimos diez años solo pueden ganar uno. Ese dolor no debe empeñar la importancia de ganar este título”, comentó.

Finalmente, en El Salvador, Milton Aparicio del programa Fuego Cruzado de Canal 21, es muy sincero que dado el nivel tan bajo que tiene su liga hoy, por supuesto sería de mucha más importancia la Copa Centroamericana.

“En el contexto del nivel tan bajo que está el fútbol salvadoreño tendría mayor relevancia en comparación a la Liga Mayor, que es un nivel tan bajo que solo presionando en algunas jornadas puedes clasificar a la otra fase, de doce equipos clasifican ocho a la otra ronda”

“El fútbol salvadoreño no gana algo importante desde el 97 cuando el Alianza derrotó a Saprissa en el estadio Saprissa en el torneo Grandes de Centroamérica, que si bien era un torneo que no tiene el peso o la oficialidad de la Copa Centroamericana o la Liga Concacaf, pero fue la última que vez que ganó algo. El fútbol salvadoreño ya se acostumbró, lastimosamente, a quedar afuera en la primera ronda de esas competencias, por eso veo que tendría mayor peso”, finalizó.