Tortón arbitral evitó que Saprissa terminara haciendo otro papelón en Nicaragua

Javon East marcó el primer gol de Saprissa en Nicaragua. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

El Monstruo estuvo a segundos de irse con otra gran amargura de Nicaragua, pero un gol fantasma en la Saprihora le permitió ganar 3-2 en su visita al Managua FC, con muchísima polémica encima.

Al minuto 99 del juego, un remate de Jefferson Brenes pegó en el vertical derecho, el portero nicaragüense Alyer López no puede tomar la pecosa, esta le da en el pecho y en la línea la trata de salvar y la rescata, pero el árbitro y el asistente dieron gol de manera polémica.

Todos los jugadores de los leones azules se le fueron encima al central Kimbell Ward de San Cristóbal y Nieves y al línea que concedió el gol, indicándoles que no había entrado, mientras los morados esperaron unos segundos hasta que dieron el tanto con el que se liquidó el juego. Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la pelota no cruzó nunca la línea de meta.

Fue una mejenga supersufrida para los morados y en la que, de nuevo, más allá de la polémica victoria, no se vio bien, sigue despertando muchas dudas.

El Monstruo llegó a Nicaragua con un peso extra más allá de lo que significa jugar en el extranjero, por los malos recuerdos de su última visita al vecino del norte, cuando cayó 1-0 ante el Real Estelí en la edición pasada.

El fantasma de aquella derrota ante el Tren del Norte fue algo de lo que se habló y se sentía muy vivo de cara a la mejenga en la capital pinolera, el rival era diferente, pero las comparaciones eran inevitables.

Vladimir Quesada puede asegurar y repetirse una y mil veces que la derrota en setiembre del año pasado no fue ninguna vergüenza ni un accidente, puede tener razón, el fútbol de ese país ha crecido mucho, pero la afición y mucha prensa no compran ese discurso, es algo difícil de entender.

Al fiebre no se le puede pedir que décadas de pensar de una forma la vaya a cambiar de la noche a la mañana. ¿Por cuántos años los aficionados morados se burlaron de Alajuelense por perder un partido en Nicaragua en los 90? Ahora imagínese lo que era perder dos seguidos. No, no, era jodido.

Durante el primer tiempo, los ticos hicieron todo para repetir el papelón, no puede haber un solo morado que pudiera estar satisfecho o tranquilo con eso, los errores y los horrores mandaron por doquier, por lo que acabaron perdiendo 2-1 la primera etapa.

Saprissa tuvo una victoria más que complicada y sufrida en Nicaragua.

No es solo era perdiendo, era el cómo, la manera cómo regalaron dos goles con errores tan claros ante un rival que aunque en Nicaragua se armó a puro billete, no es ni siquiera de los principales, Diriangén o Estelí son los históricos allá.

El Monstruo tenía la bola, pero no generaba gran peligro, una vez más sin Mariano Torres en cancha, que se quedó en Tiquicia por lesión, no tiene quién le arme, ni Ulises Segura, ni Youstin Salas, ni Jefferson Brenes lo hacen.

El marcador se abrió al 29 cuando un remate fuera del área fue desviado por Eduardo Anderson, lo que dejó habilitado al venezolano Edward Morillo para anotar solo ante Esteban Alvarado.

El gol tiró encima todos los fantasmas del Estelí, pero esta vez los ticos pudieron empatar rápido. Una bola al palo que picó en el área fue rematada por David Guzmán, el arquero rechazó y le quedó solo a Javon East, frente al marco, para el 1-1 al 38′.

Otra torta costó el 2-1, fue una bola que Jefferson Brenes regaló en la media, el Managua montó la contra con un pase filtrado para que le robaran la espalda a Eduardo Anderson, de terrible partido. Abner Acuña se quiso quitar a Alvarado, el meta lo tiró a una esquina, pero este logró sacar un pase hacia atrás, donde Juan Barrera la pegó hacia el otro palo para anotar.

Para el segundo tiempo Saprissa mejoró un poco con los cambios, el ingreso de Fidel Escobar le ayudó mucho hasta en ofensiva y lo empató con una jugada de táctica fija al 72′. Un toquecito por afuera de la barrera a media altura de Jefferson.

Los nicaragüenses se dedicaron a perder muchísimo tiempo, todos caían lesionados, repusieron siete minutos, en ese periodo se jugaron si acaso dos, por lo que hubo que dar más rato y fue cuando cayó la polémica tan comentada que rescató al Monstruo no pasar otro papelón.