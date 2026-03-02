Torneo Nacional

Tras cuernos, palos para Alajuelense: Derrota en Puntarenas no fue lo único malo de la fecha para los manudos

Alajuelense le fue como un quebrado en todo aspecto en su viaje a Puntarenas por el que hasta fue multado

Por Sergio Alvarado
Alajuelense nunca pudo con la rapidez de Randy Taylor.
Alajuelense le fue como un quebrado en todo aspecto en Puntarenas. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

La visita de Alajuelense a Puntarenas fue terrible no solo en el aspecto deportivo, sino que además en lo administrativo deberá pagar fuertes multas por su comportamiento.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol informó este lunes que los erizos fueron sancionados al pago de más de medio millón de colones por daños al estadio Lito Pérez.

En el informe de sanciones de la fecha 9, se indica qué sucedió y por qué el castigo.

“Sancionar al club con una multa de ₡525,000 de conformidad con el artículo 37 inciso 4) al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario. Además, se le ordenará al club el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura en un plazo de un mes", dice.

El Tribunal no especificó cuál fue el daño realizado y de momento los chuchequeros no han dado su versión.

Esa no fue la única multa para el campeón nacional en un choque les salió caro.

“Sancionar al club con una multa de ₡375,000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones)“, agregaron.

Finalmente, el defensor Alexis Gamboa estará fuera un partido por la roja ante los porteños tras ver dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

