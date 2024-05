Tres jugadores de Saprissa que ganaron copa 40 reviven con orgullo cuando alzaron la 30

Kendall Waston es de los pocos futbolistas en Saprissa que jugó y ganó la final de la copa 30 y la 40. (Rafael Pacheco Granados)

Tres jugadores del Deportivo Saprissa que ganaron el Apertura 2024 ante Alajuelense, que marcó el tetracampeonato morado, ingresaron a la historia del club por estar en un selecto grupo que nadie los podrá igualar, al convertirse en los futbolistas activos que ganaron la copa 30 y 40 con la S.

Ellos son Kendall Waston, David Guzmán y Ariel Rodríguez, un hecho que a La Teja no se le escapó y en medio de la premiación en la Cueva hablamos con dos de sus protagonistas, quienes nos contaron los recuerdos que revivieron cuando hace poco se cumplió una década.

El Monstruo obtuvo la copa 30 en el torneo Verano 2014 al derrotar a la Liga, ambos venían empatados con 29 títulos, esa serie marcó un antes y después en el fútbol nacional para los morados, ya que fue la partida de una época dorada, que hoy en día sigue más que vigente.

En la ida empataron a cero en el Morera Soto, pero en la vuelta en San Juan de Tibás jugado el el 10 de mayo de ese año los morados ganaron 1-0 con gol de Hansell Arauz al minuto 41 en medio de un aguacero de padre y madre.

En esa noche Kendall Waston tenía 26 años, jugó de titular y cuando le preguntamos, sacó pecho de orgullo al recordarlo.

LEA MÁS: La Teja chinea a los aficionados del Saprissa con varias sorpresas en su edición impresa

“Diez años después, justo en estos meses fue el 30, somos pocos, pero gracias a Dios que me permite vivir estas experiencia porque no todos somos dichosos de ser campeones, y ahora tetracampeones, muy pocos”, comentó.

Con la 30 y 40 en el bolsillo, a la Torre le preguntamos cuál fue la más pulseada y sin duda respondió que la 30.

“En la 30 había muchísima más presión, porque teníamos como cuatro años de no ser campeones, en este título teníamos la presión de seguir marcando más historia porque no fue fácil, son sabores diferentes, pero al fin y al cabo la felicidad de toda esta gente lo vale todo”, dijo.

Al decirle que en ese momento él era un chamaco, soltó una risa de felicidad dijo que sin duda ese momento lo tendrá muy presente por el resto de su vida.

Loco más centrado

David Guzmán en ese entonces tenía 24 años, también fue titular, pero salió de cambio al 35′ y en medio de fiestón que se tenían en el estadio, revivió ese momento en pocas frases.

“El recibir la 30 ante Alajuelense hace años acá y ahora la 40 contra ellos aquí es bastante bonito. Todas se disfrutan más, porque al final es un título más que nos hace crecer”, citó.

El Loco recalcó que ese título fue de gran ayuda para aprender parte del ADN morado que al día de hoy lo defiende a muerte.

“Saprissa siempre me ha enseñado ganar, no importa la edad, lo que uno tenga, sino es el compromiso y la entrega, lo que siempre buscaré hacer, es ganar títulos acá”, cerró.

El tercer jugador que cerró esta lista fue Ariel, ingresó de cambio al minuto 65 por el boliviano Carlos Saucedo y en la ceremonia de premiación de la cuarenta llevó la medalla que ganó en la 30 y dijo que se sentía muy orgulloso de los logros que cosechó con la S.

No la cambia por nada

Juan Carlos Rojas, presidente del equipo también habló de esa copa y una vez más recalcó que esa siempre será su favorita por diversos factores.

“No hay duda cuál es el clásico nacional, siempre es especial, aunque no se esté jugando nada en particular, es más importante, la 30 que fue una noche inolvidable cuando estábamos estancados en 29, en mi caso como presidente de Horizonte Morado no habíamos ganado un título nacional.

“Decía ‘que torta sería si Alajuelense nos gana y nos pasa en títulos’, pero a partir de esa nos impulsamos, por eso para mí siempre será especial porque fue el primero, el que rompió el empate, pero estar 10 años después ganando la 40 es increíble y difícil pensar cómo se ha gestado esto”, explicó.

Rojas dijo que la 30 siempre será la 30 y la chinea como un hijo más.