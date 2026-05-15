Torneo Nacional

Tribunal disciplinario castigó a Gerald Taylor tras su polémica expulsión ante el Herediano

Gerald Taylor fue sancionado por sus gestos obscenos tras ser expulsado ante el Herediano

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Gerald Taylor, defensor del Saprissa, fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol tras ser expulsado el pasado miércoles en el partido de ida de la final ante el Herediano.

Mediante un comunicado de prensa, el tribunal informó que el lateral estará dos partidos afuera luego de salir expulsado del juego ante los florenses por hacerle una seña obscena a un rival.

Saprissa vs. Herediano
Gerald Taylor se fue expulsado el miércoles ante el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sancionar al jugador Gerald Gisjiel Taylor Dosman con dos partidos de suspensión y una multa de ¢250,000.00 de conformidad con el artículo 37, inciso 2), al ser la primera vez en la temporada que comete un gesto obsceno hacia otro jugador“, destacaron.

De esta manera, si hubiera una posible gran final, el limonense podría jugar un eventual partido de vuelta, dado que purgaría su sanción en el juego de este sábado y en la ida de un potencial encuentro en la serie por el título.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gerald TaylorSaprissaHerediano
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.