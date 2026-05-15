Tribunal Disciplinario sorprende con la sanción que le impuso a Jorkaeff Azofeifa

Jorkaeff Azofeifa no fue sancionado con partidos por el Comité Disciplinario. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer la sanción contra Jorkaeff Azofeifa, defensor de Saprissa, por tocarse los genitales en la semifinal de ida contra Liberia.

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol dio a conocer que solo se le dio una sanción económica, dado que consideran que fue una acción juzgada por los árbitros.

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa, que una vez evacuada toda la prueba, se llega al convencimiento de que la acción denunciada por el Municipal Liberia contra el jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, del Deportivo Saprissa, fue apreciada por el equipo arbitral del VAR, por lo que, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, no le corresponde al Tribunal valorar situaciones examinadas por el equipo arbitral.

“Sin embargo, se considera que los gestos del jugador fueron inapropiados y contrarios al juego limpio, por lo que se sanciona Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas con una multa de ₡105.000, de conformidad con el Reglamento Disciplinario y las normas de la FIFA".

De esta manera se cierra el caso y el lateral estará disponible para jugar este sábado la final ante Herediano.