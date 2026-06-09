Torneo Nacional

Un equipo grande será el encargado de darle la bienvenida al Inter San Carlos en esta fecha

Apertura 2026 arrancará a finales de julio con una jornada que empezará con todo

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Por Sergio Alvarado
Inter San Carlos Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 24 de mayo del 2026 Facebook Inter San Carlos
Inter San Carlos arrancará el 26 de julio en el campeonato nacional. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)

El Apertura 2026 ya tiene las fechas definidas, este martes la Unafut dio a conocer el calendario para el próximo certamen el cual arrancará el 26 de julio.

La primera jornada tendrá varios duelos que llaman la atención, el campeón nacional, Herediano arrancará el camino a defender su corona en casa ante Puntarenas FC.

Por su parte el Saprissa también iniciará su camino en casa ante Pérez Zeledón, mientras que Alajuelense lo hará en la casa de Sporting FC, en Grecia.

Cartaginés será el encargado de darle la bienvenida al nuevo inquilino de la primera división, el Inter San Carlos, en el estadio Fello Meza.

La jornada la completará el choque entre San Carlos y el Municipal Liberia.

Los horarios de los juegos se definirán en las semanas previas al inicio del campeonato.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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