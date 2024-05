Una torta de un exmorado le rescató a Alexandre Guimaraes su invicto en Alajuelense

Wálter Cortéz fue el villano de Sporting y Joel Campbell el salvador de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nación)

Un exmanudo de corazón como Giancarlo González le estaba quitando a Alexandre Guimares su invicto con Alajuelense, pero al final un exsaprissista como lo es Wálter Cortés se la devolvió con una torpeza a los 89 minutos que deparó en un empate a uno entre Sporting y los manudos.

Una mano tonta del albinegro permitió al León encontrar una rayita en una defensa que no sabía cómo abrir, se tiró con las manos abiertas y el penal fue muy claro para que todo terminara con igualada.

Fue un partido lleno de emociones por todo lado, veamos el grito de gol de Giancarlo González que se habrá escuchado hasta la embajada americana, se elevó entre toda la defensa rojinegra y a los 55 minutos anotó un tanto que significó muchísimas cosas para él.

El excapitán erizo no se guardó nada, apenas marcó se fue dando un grito que le salió del alma, salió corriendo señalándose las venas, igualito a como festejaba los goles como manudo y cerrando con un salto. Al final de la mejenga dijo que lo hizo porque sigue siendo rojinegro pero que ahora se debe a otros colores.

Son de esas cosas que solo a la Liga le pasan, más allá de la ley del ex, se notó que no hubo consideración alguna de parte del Pipo ¿Y puede culparse? Pues no, al fin estaba celebrando un gol importante para su cuadro que lo metía en la lucha por la clasificación.

Alexandre Guimaraes y Hernán Medford demostraron su buena relación. (Jorge Navarro para La Nación)

La bronca por el cuarto puesto sigue abierta, el León llegó a 35 puntos, Liberia está en 31 y Sporting con 30 faltando seis puntos, por eso les dolió tanto la mano de Cortés, les quitó tres puntos y un poco las ilusiones que ya tenían en Pavas.

Al choque, más allá de ver al Pipo contra su exequipo también enfrentaba a Alexandre Guimaraes con un amigo de años como Hernán Medford, una figura que ha estado a su lado en tantos momentos, anécdotas, historias, memorias y entre los que sin duda existe mucho respeto, pero que en la cancha se notó que cada uno salió por lo suyo.

¿Quién no se acuerda del cabezazo que le puso Guima al Pelícano en el inmortal gol ante Suecia que clasificó a Costa Rica a los octavos de final en Italia 90? Esa es solo una.

El asunto es que la amistad debía quedar de lado, la Liga necesitaba una victoria para prácticamente asegurarse la clasificación, pero Alexandre no contaba con que su buen amigo de años ha tenido desde hace mucho al León debajo del zapato casi que con cualquier camiseta.

La mejenga para los erizos fue como en una rampa adonde empezaron arriba y conforme pasaron los minutos fue para abajo. Increíble el jugadón que a los 14 minutos no cerró en el puro punto de penal, una exquisitez que Fernando Lesme no pudo concretar ante la salida de Adonis Pineda.

El rebote dio otro tiro que Youstin Salas sacó apenitas en la línea, cuando ya se veía adentro, durante la etapa inicial la Liga fue mejor en términos generales, aunque Sporting tocó la puerta con un tapadón que se hizo Leonel Moreira al primer palo a los 24 minutos.

Adonis Pineda no pudo hacer nada con el penal de Joel Campbell. (Jorge Navarro para La Nación)

Cuando cayó el gol del Pipo a los 55, a la Liga se le pegaron las viejas mañas que no se le habían visto con Guima, un equipo atarantado, sin ideas claras, rayando en la desesperación, sin armar jugadas de mucha claridad y a diferencia de otros días no parecía por donde.

Al final como fuera, el León una vez más pudo cumplir aquello de si no puede ganar, no pierda, aunque esta vez con le echaron una manita de parte de un exmorado y luego con otro como Joel Campbell que desde el punto de penal no falló y puso el 1-1.

De la manera que quiera decirle, viendo el vaso medio lleno o medio vacío, ahí sigue el invicto de Guima.