UNAFUT anuncia medida clave tras fuertes acusaciones hechas por Liberia

La Unafut derrumbó este jueves por la noche la última instancia que tenía el Municipal Liberia, tras apelar los puntos del partido ante el Saprissa y rechazó todos sus alegatos.

El organizador del torneo desestimó este miércoles, por medio de su comité de competición, el recurso que metieron los pamperos, quienes apelaron este jueves el fallo y lo llevaron al Comité Director, pero tan solo unas horas después volvieron a pegar con pared.

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

La jerarquía normativa inclina la balanza

“Al igual que en la primera resolución, se tomó como base el principio de jerarquía normativa, la cual permite resolver situaciones en las que dos normas diferentes pueden aplicarse simultáneamente.

De esta forma, prevalece la norma con mayor rango jerárquico, que, para efectos de este caso, se considera el Reglamento Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol en su artículo 35”.

Reglamento de primera división también pesó

“Adicional, se consideró el artículo 7 de las Normas de Competición Liga Promerica Temporada 2025-2026 que indica que: ‘Un jugador o miembro del Cuerpo Técnico sancionado en una de las categorías de Liga Menor, no podrá participar en Primera División hasta tanto no cumpla su castigo en la categoría en la que fue sancionado, salvo que el campeonato donde fue sancionado estuviere inactivo o suspendido, en cuyo caso la sanción también se suspenderá hasta su reactivación”.

Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, pedía equidad deportiva a Unafut (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El caso Myrie se consideró inactivo

“En este sentido, se considera inactivo el jugador del Deportivo Saprissa al no clasificar a la siguiente etapa del torneo", dicta la nota de la Unafut.

La jornada 18 sigue intacta

Finalmente, la organización ratificó el inicio de la jornada 18, la cual comenzará este viernes.

“Con esta resolución, la jornada 18 del A25 se disputará según lo programado, iniciando mañana con el encuentro entre Sporting FC y el Deportivo Saprissa a las 7 p. m., en el estadio Ernesto Rohrmoser.

“Asimismo, Liberia, Pérez Zeledón y Herediano se mantienen en la lucha por obtener el último boleto disponible a las semifinales del certamen”.