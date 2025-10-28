Unafut confirma las nuevas fechas en las que se jugará el Apertura 2025 tras el parón por la Selección de Costa Rica

La Unafut confirmó este lunes las nuevas fechas en las que se jugará el Apertura 2025 para dar espacio a los partidos que enfrentará la Selección de Costa Rica en noviembre ante Haití y Honduras, para definir el pase a la Copa del Mundo del Norteamérica 2026.

Mediante un comunicado oficial, el organizador del torneo, explicó qué sucederá con las nuevas fechas y confirmó además que el juego de reposición entre Alajuelense y Cartaginés volvió a moverse una vez más.

Alajuelense y Herediano jugaron la final luego de Navidad en el 2024.

“Esta medida amplía el espacio, previamente, otorgado por UNAFUT a la Selección Nacional para la realización del microciclo de preparación, de cara a los próximos compromisos eliminatorios frente a Haití y Honduras.

“Asimismo, se confirmó que el partido pendiente de la fecha 5 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés se disputará el jueves 20 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto”, explicaron.

Finales en Navidad

Dentro de los detalles más significativos está cuándo se jugarán las fases finales. Las semifinales se jugarán entre el 10 y el 14 de diciembre, la final entre el 17 y el 20 de diciembre y la gran final, caso de ser necesaria, sería entre el 23 y el 27 de diciembre.

El torneo estará detenido por casi un mes; este fin de semana se disputará la fecha 15 y volverá hasta el 23 de noviembre, cuando se reanude con la jornada 16. La primera fase acabará hasta el 7 de diciembre.

Así se quedará la nueva programación del torneo.