Unafut no puede asegurar que el próximo torneo no haya otro desorden con los estadios de primera

En Unafut esperan que la iluminación del estadio Chorotega sea con el inicio del campeonato, pues ya se acabó el plazo que les dieron. (ADG )

A un mes de que arranque el Apertura 2024, la Unafut, el ente organizador del campeonato, no puede asegurar que todos los estadios de los equipos de primera división están en regla para jugar.

En torneos pasados se volvió una mala costumbre que ya sobre la marcha del certamen aparecen diversos problemas en las sedes de los clubes y entonces aparece el Comité de Licencias de la Fedefútbol haciendo cierres porque no han cumplido equis o ye requisito.

Desde la Unafut no dan certeza de que esas malas mañas no se repitan, pues desde Licencias no les dan respuesta aún a todas sus preguntas de cómo está la cosa con los estuches, solo que se están haciendo estudios.

Victoria Ross, presidenta de la Unafut, reconoce que la comunicación con el Comité ha sido complicada y han insistido para que les digan la realidad de la situación, tema del que La Teja le consultó.

“Esa es precisamente la insistencia nuestra con Licencias, estamos en contacto directo con ellos, hace falta, por ejemplo, la certificación de la iluminación de Guanacasteca (en el estadio Chorotega) que es algo que quedó pendiente del torneo pasado, está el caso de Santa Ana y alguno otro que haya quedado de camino en los plazos que haya dado Licencias.

“Ahí seguimos buscándolos, esperando que nos digan algo, tratamos que la comunicación sea buena, yo sé que hay gente ahí adentro que hace un buen trabajo y que todo mundo está en pro del fútbol, pero quisiéramos que las cosas fuera más ágiles y que la comunicación fuera más directa”, explicó.

Sobre la iluminación en Nicoya, Ross espera que para el inicio del campeonato ya esté lista, pues es al único equipo que le hace falta ese detalle, al que ya hasta le dieron un periodo de gracia extra en el campeonato pasado.

Estadio de Santa Ana es una incógnita para la Unafut

En la Unafut no tienen certeza del estatus actual del estadio de Santa Ana. (Jose Cordero)

Uno de los casos en los que hay más dudas es sobre el estadio de Piedades de Santa Ana, el cual fue la sede de Santa Ana FC en la segunda división, pero no hay certeza que sea ahora en primera.

Desde la Unafut reconocen que no puede decir hoy qué sede tendrá el benjamín de la temporada.

“Hay que consultarle a don Jorge (Gutiérrez, presidente de Licencias) que es quien sabe cómo están con eso, nosotros desde que supimos los finalistas de los equipos en Liacse (Liga de Ascenso) le hicimos la solicitud a Licencias que fuera previendo a los equipos que podían ascender sobre los cambios que iba a tener que hacer para cumplir con los requisitos de primera división, sí se que han estado hablando con ellos, consultamos no solo por Santa Ana, sino por todos”, explicó.

Otro estadio del que están atentos es del Fello Meza, luego de los daños que sufrió la semana pasada por un ciclón que pasó por Cartago.