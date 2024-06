Uno de los refuerzos que más sonaba para llegar a Alajuelense se cayó a última hora

Roberto Córdoba se quedará en San Carlos luego que descartaran su venta a Alajuelense. (San Carlos. )

Uno de los futbolistas que sonaba fuerte para llegar a Alajuelense era el volante Roberto Córdoba, con quien los manudos estaban negociando con San Carlos para comprar su ficha, lo que al final no se dio.

Hace unas semanas parecía que todo estaba listo para que el mediocampista regresara al León, club que lo compró hace unos años y luego lo vendió a los Toros, pero las cosas dieron un giro.

Gustavo Pérez, gerente general de los norteños explicó en el programa 120 Minutos de Radio Monumental los motivos porque se terminó cayendo el negocio.

“Al final no se dio la negociación con Alajuela porque no llegamos a un acuerdo en lo que queríamos, sí había un interés por lo que nos buscaron, pero no llegamos a un acuerdo para que el negocio fuera interesante tanto para el jugador como para el club”

“Hablamos con Roberto, le explicamos la situación y se desistió de la opción, más bien ahora estamos pronto a hacer una extensión de ese contrato acá en San Carlos”, comentó el dirigente.

LEA MÁS: Unafut dio nominados a lo mejor del torneo y fiebres tendrán poder de decisión

Otro jugador que también sonó para salir y se terminó quedando fue Joseth Peraza, de quien estuvieron atentos si lo movían al extranjero aunque sonó en equipos como Saprissa.

“A nosotros no nos llegó nada de eso, no tengo nada oficial, Joseth tiene contrato con San Carlos, le quedan dos años y le vamos a extender otro más y mejoras en el mismo, es un muchacho que hizo muy bien las cosas en el año y que lo llamaran a la Selección de Costa Rica (ante Uruguay) nos confirma eso, es un jugador que vamos a ir potenciando para que ya luego puedan un paso”, dijo.