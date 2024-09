Uso del VAR en el partido del Herediano dejó a muchos indignados por lo sucedido

Ir a ver el VAR por un penal muy evidente le generó muchas críticas al árbitro Steven Madrigal. (Jorge Navarro para La Nacion )

El VAR salió a escena en el partido entre el Herediano y Liberia en una jugada que generó muchísimas críticas por su implementación y la manera en que lo hizo el árbitro Steven Madrigal.

El réferi se había comido un penal más grande que el estadio Carlos Alvarado a favor de los liberianos, en una jugada que había pitado tiro de esquina y que cuando lo mandaron a revisarla se dio cuenta de la torta que se había jalado y cambió la decisión.

La bronca está en que la falta fue clarísima y tanto en la transmisión de FUTV, redes sociales y la opinión de Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue absurdo que se haya tenido que apoyar en la herramienta para señalar algo tan claro, situación que lo dejó aún más mal parado,

“Es increíble que no señale penal y que le tenga que ayudar el VAR, es un penal clarísimo, para ese tipo de jugadas no se necesita VAR, son muy evidentes.

“No entiendo cómo un árbitro no sanciona un penal tan claro, ¿Qué pasa si no hubiera tenido VAR? No puede ser, eso es por estar mal ubicado, esa jugada se pita sin ningún tipo de ayuda”, dijo.

FUTV publicó la falta en sus redes sociales y las cosas fueron peor para Madrigal.

“EL VAR tiene que ser un apoyo para jugadas difíciles, no una alcahuetería para salvar las tortas de los árbitros”, añadió Henry.