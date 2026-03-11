Torneo Nacional

Vea el golazo con el que Alajuelense se adelantó en el marcador ante Los Ángeles FC

Alajuelense derrota 1-0, en el primer tiempo, a Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf con un zapatazo de Alejandro Bran

Por Sergio Alvarado

Alajuelense sorprendió al cierre del primer tiempo en el BMO Stadium de Los Ángeles tras irse con la victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Bran.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club is held up by Aar�n Salazar #24 of Liga Deportiva Alajuelense as he attacks the goal during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 at Banc of California Stadium on March 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alajuelense triunfa al medio tiempo con el único tiro a marco que ha realizado en Los Ángeles. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

El volante manudo pegó un zapatazo desde fuera del área, y que fue el primer remate a marco de los ticos, en un juego en el que los locales han sido claros dominadores.

La gran labor del arquero Washington Ortega y de una defensa que no ha tenido fallos ha sido vital para que los nacionales aguanten el cero y, al cierre del primer tiempo, dar el golpe.

Bran aprovechó un despeje de la zaga angelina tras un centro de Creichel Pérez por la derecha. Cuando la bola venía cayendo en las afueras del área, Alejandro metió un derechazo a una esquina, imposible para el arquero francés Hugo Lloris.

El tanto, además, es una gran noticia para los erizos al contar la regla del gol visitante.

