Vea el golazo de Joel Campbell con el que Alajuelense entra en la pelea ante el Motagua

Joel Campbell convirtió en gol la primera llegada de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Joel Campbell fue el autor de un golazo espectacular con Alajuelense con el que los manudos empataron a uno el encuentro ante el Motagua en el estadio Chelato Uclés en Tegucigalpa.

El atacante rojinegro se lució con una volea de zurda a la media hora de juego, en un centro que le vino desde la derecha y la pegó en el centro del área para igualar las acciones en el marcador y poner la serie 2-1, siempre con el Ciclón arriba.

En la transmisión de ESPN generó muchísimos comentarios el golazo de Joel, el cual además pone a soñar a muchos ticos en que se pueda conseguir algo parecido cuando la Selección de Costa Rica visite tierra catracha para enfrentarse a la H en las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026.

Los manudos empezaron perdiendo el juego con un tanto de penal del argentino Rodrigo “Droopy” Gómez de penal, apenas a los 20 minutos de juego.