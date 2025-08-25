Vea el insólito regalo del Herediano para ir perdiendo de forma fea en San Carlos

San Carlos - Herediano. Foto: prensa San Carlos (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Herediano está perdiendo 2-0 en el primer tiempo en el estadio Carlos Ugalde ante San Carlos, en un partido pésimo de su parte en el que su defensa se está haciendo aguas.

Más allá del marcador, lo que realmente se robó el show fue la torta en el segundo gol, una pifia muy fea que no se ve ni en canchas abiertas.

A los 20 minutos cuando los florenses estaban 1-0 abajo tras el temprano tanto de Nextalí Rodríguez a los tres minutos, Axel Amador intentó despejar una bola que lo que le salió reta hasta las leyes de la física y nadie, nadie lo esperaba.

¡Ay Walker, a que saliste! 🫣 pic.twitter.com/Wnu6JTBtfM — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 25, 2025

José David Sanchéz lanzó un centro desde la izquierda, Yurguin Román rechazó, la pecosa le cayó en las afueras del área a Axel Amador quien en lugar de hacer un despeje hacia adelante, le dio tan mal, que le pegó un arrollado que se fue sobre su propio marco.

La bola agarró desprevenido al arquero Anthony Walker, no se habló con Getsel Montes y rechazó la pecosa a como pudo, esta le quedó casi en los pies a Sánchez quien se metió por la izquierda mientras Walker trataba de levantarse, pero fue tarde y puso el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.