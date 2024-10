Vicky Ross revela qué ha hecho para reunirse con Jafet Soto y lo deja mal parado

Victoria Ross fue clara que ella ha buscado tender puentes con Jafet Soto que él ha rechazado (Jorge Castillo)

Victoria Ross, presidenta de la Unafut, es una de las personas que ha estado más en la mira y las críticas de Jafet Soto, presidente del Herediano, quien le ha dirigido duros ataques en diversas ocasiones.

Hace apenas ocho días, el dirigente florense le pidió a la jerarca que renuncie a su puesto, pues a su criterio no sabe nada de fútbol y su silla le queda grande, fue más que evidente que no se la baja.

La Teja conversó este viernes con doña Vicky en una amplia entrevista en la que nos habló de varios temas y nos confesó que con Jafet ha tratado de llevar la fiesta en paz, que lo ha buscado en diversas oportunidades para conocer qué le molesta o a qué acuerdos pueden llegar y no le ha dado bola.

Ross nos reveló que él nunca se ha tomado la molestia de ir a su oficina ubicada en el Complejo de la Fedefútbol en San Rafael de Alajuelense, ni siquiera porque es el mismo lugar al que a él le toca ir a las reuniones del Comité Ejecutivo de la Fedefúbol a darle, al menos, una de las quejas que suele tirar en conferencias de prensa. Ha sido una relación muy distante.

“Con don Jafet hemos buscado esos espacios, él no ha estado muy anuente a recibirnos, ni ha estado muy anuente tampoco a venir a la oficina entonces. Yo no soy de ese estilo de andar hablando o mandando mensajes a través de medios, yo creo que las cosas, sobre todo, cuando los intereses están alineados, deberían decirse frente a frente y darse la cara y yo creo que no hemos podido encontrar ese espacio con don Jafet. Con alguna gente del Herediano sí he tenido un poquito más de apertura, pero con él no ha sido el caso ni ha habido la oportunidad”, explicó Ross.

Jafet Soto le ha tirado durísimo a Vicky Ross en diversas oportunidades. (Marvin Caravaca)

-¿Qué motivos le ha dado Jafet para negarse a tener esas reuniones? ¿Le ha dado respuesta o como dicen popularmente la deja en visto?

Le hemos mandado varias solicitudes y simplemente no nos responden, también hemos tratado de acercarnos a través de gente allegada a él y tampoco ha habido nada, no hemos tenido éxito en tener ese acercamiento.

-La Unafut y la Fedefútbol están en el mismo lugar, cuando se han visto en el edificio, en pasillos, o en reuniones en común ¿Cómo es el trato? ¿Es igual de frío? ¿Se niega a hablarle?

En Proyecto Gol nunca hemos hablado, he visto su carro parqueado, imagino que él ha visto el mío, pero no nos hemos topado ni tampoco hablado. Algunos de los presidentes que están en el comité ejecutivo y que van a las reuniones y después pasan a saludar a la oficina como a don Leo (Vargas), o doña Silvia Bolaños, a veces a don Joseph (Joseph), pasan a tomarse un cafecito de repente.

Nos tomamos un café, les enseñamos cosas nuevas, las cosas en las que estamos trabajando, nos hacen preguntas, muchas veces se llevan algún material, balones, agua o algún tipo de cosa que les tengamos para los equipos, aprovechamos y lo pasan a recoger, pero con don Jafet, le diría que no lo he visto, yo no me lo he topado ahí en los pasillos del proyecto.

Victoria Ross afirma que en la mayoría de los equipos tiene muy buenas relaciones. (Jorge Navarro para La Nacion )

-¿Qué le responde a Jafet y las personas que dicen que usted no sabe nada de fútbol?

A ver, la primera vez en 100 años de historia que se hace un perfil profesional para encontrar a una persona idónea para que se sentara en esta silla y completara el mejor perfil para llenar eso hecho. Al final decidieron que la mejor persona fui yo y creo que eso tiene que ver con esas cosas que mucha gente no sabe, que no sabe que es el negocio del fútbol, el cual es amplísimo.

La parte organizacional es elemental y buscábamos una transición para una organización que en 23 años cuando yo llegué se había modificado muy poco en esta materia. Se necesitaba perfilar hacia el futuro y eso implicaba una reestructuración organizacional profunda, para hacer eso no hay que haberse puesto un taco en la vida, hay que haber estado en aulas universitarias, hay que saber de lo que se está hablando y yo creo que esa es la sutileza de la diferencia de lo que la gente no sabe que implica este puesto, no es haber pateado bola, no es haber sido un jugador de fútbol, sino la persona que tenga el perfil idóneo.

Igual, por ejemplo, la gente del departamento de competición, 4 de 5 del departamento han sido jugadores de primera división de este país, dos de ellos han sido seleccionados nacionales, la diferencia no es si jugaron o no, la diferencia es que en promedio tienen dos títulos universitarios cada uno.

-¿Usted cree que tener una mujer a cargo en esta área puede molestar a algunos presidentes?

Sí, claro que sí, quiero recordar que Costa Rica para siempre va a tener esa flor en el ojal de ser en la historia del fútbol el primer país en el mundo en tener una mujer dirigiendo una liga profesional de fútbol y al romper ese techo de cristal, uno sabe que iba a haber mucha resistencia.