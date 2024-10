Víctor Bolívar confesó el gran sufrimiento con el que tuvo que lidiar mientras jugó con Saprissa

Víctor Bolívar pasó momentos muy complicados cuando jugó en el Saprissa. (Alonso Tenorio)

Víctor Bolívar no las tuvo todas consigo mientras jugó en el Saprissa entre el 2011 y el 2013, pues además de lidiar con la presión que se vive en el cuadro morado, hubo una situación que lo marcó y lo tuvo sufriendo bastante.

El exguardameta reveló en una entrevista en el programa Íntimo, del periodista Gustavo López, que la manera como un sector de la afición se metió con él por un tema personal lo afectó y le dolió mucho.

Lamentablemente para Víctor, la situación no acabó al dejar el Monstruo,ya que le siguieron gritando e insultando en otros clubes, una situación con la que ha tenido que lidiar durante su carrera.

“¿Te acuerdas cuando te gritaban en los estadios?”, preguntó Tavo.

“Durísimo, para mí, eso era un golpe duro porque no estaba acostumbrado a eso, ya la gente se metía en la calle conmigo, me gritaban cosas, me quebraron el parabrisas del carro, me gritaban veinte mil personas a un solo coro”, recordó.

Víctor Bolívar se marchó a Guatemala para evitar los gritos e insultos que lo perseguían en los estadios de Costa Rica. (albert marin)

Bolívar comentó que por esa situación es que se fue a jugar a Guatemala, ya no quería estar en Costa Rica, pues estaba harto de esa situación.

“Yo mentalmente siempre he sido muy fuerte, creo que tengo esa virtud de aguantar, pero todo tiene un límite y ese límite llegó cuando decidí irme para Guate. Allá me fue superbién, nadie se metía conmigo”, destacó.

De una situación complicada contó que sacó algo positivo, pues allí se dio cuenta quién era quién en su vida.

“Ahí me di cuenta de que tenía amigos y no solo amigos cercanos, sino en el fútbol, Manfred Russell, (Alexander) Robinson, Donny Grant, hubo mucha empatía cuando pasó eso. La Unafut nunca hizo nada, hizo una multa y ya, ahora es un poco más estricto”, añadió.

Un problema de faldas con un excompañero en Saprissa le generó al portero un bullying impresionante en aquellos años.