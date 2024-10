Víctor Cordero se refiere a la apelación que podría costarle tres puntos vitales al Santos

Santos está en una situación compleja en la tabla y lucha porque los pocos puntos que ha ganado no se los quiten, (Marvin Caravaca)

Víctor Cordero, gerente deportivo del Santos, habló con La Teja sobre el polémico tema que los rodea, una apelación que interpuso en su contra Guanacasteca por una presunta alineación indebida.

Los pamperos reclaman que en el choque que disputaron el 20 de octubre por la jornada 16 ante Santos, los guapileños tenían en el banquillo a Sandro Alfaro como asistente técnico cuando aún no había sido desinscrito del San Carlos FC de la Liga de Ascenso, por lo que pidieron los puntos del juego.

En Guana los alegatos son claros, igual que en Puntarenas FC, que aunque ganaron su mejenga ante los rojiblancos por 1-0, pulsean la sanción por el mismo motivo y considerando que al darse una sanción administrativa de este tipo, Santos quedaría “manchado” es decir con un castigo adicional con un asterisco en la tabla que en caso de cualquier desempate llevará las de perder.

Cordero afirma que están esperando la resolución del Comité de Competición de Unafut al respecto, pero se sienten tranquilos que lo que resuelvan será a su favor y no perderán nada.

“A ver, en el club por ahora no tenemos una resolución oficial acerca del tema. Entonces, por ahora nos vamos a mantener al margen. Entiendo que en competición tendrán que analizar el tema y nosotros no nos vamos a adelantar, nosotros estamos tranquilos y con toda la confianza en que esto no va a ir para más allá.

“Por ahora entenderá que no quisiéramos entorpecer lo que se está haciendo. Entonces nosotros como club, por el momento, nos mantenemos al margen. Una vez conocida la resolución, pues entonces ya tendremos pie para tomar acción o para conversar al respecto. Pero antes de ello, preferimos mantenernos un poquito, como decimos, al margen”, comentó.

Sandro Alfaro ha estado al lado de Rándall Row en los últimos dos partidos de Santos, (Cortesía)

-¿La situación los tomó por sorpresa?

Sí, sí, sí, es una sorpresa porque usted entenderá que nosotros hacemos las cosas tal y como creemos y se esperan que sean correctas. Así que sí, sí, nos tomó por sorpresa máxime que no es de una manera oficial que se nos avisa, sino que nos dimos cuenta más bien por los medios.

-¿Ustedes la inscripción de don Sandro la realizaron de manera normal, verificando los procesos?

Como le dije, de estos detalles no podemos ahondar por ahora. Me encantaría poderle cooperar más, pero bueno, ahí agradezco, yo le atiendo por respeto a su labor. Nosotros en realidad no tenemos mucho que opinar porque entiendo que por ahora se está estudiando el tema.

Víctor Cordero es claro que su equipo esperará la resolución y entonces actuará en el reclamo que les hacen Guanacasteca y Puntarenas. (Jeffrey Zamora)

-Evidentemente como institución sería un golpe duro en un torneo que ha sido complicado perder así los puntos de su única y muy buena victoria

Tiene usted toda la razón, eso sí le doy la razón. Ha sido un torneo, como decimos, cuesta arriba, ha sido bastante duro, pesado y bueno, sería doloroso que eso sucediera, esperemos que no sea así.

-¿El tema de tener un asterisco que los afecte en un empate es otra situación que debe preocupar?

Como le repito, por ahora todos son conjeturas, ¿cierto? Porque todos serían supuestos, entonces tampoco podría opinar al respecto porque todos son supuestos.